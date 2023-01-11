【愛傳媒藺奕專欄】上網買東西，賣家說要核實資料，妻用注音輸入法敲完個資，又加一句「合十囉」。賣家也很幽默，秒回「阿彌陀佛」「大慈大悲觀世音菩薩」。

學者敬重知識，農民珍愛糧食，有錢人尊重金錢；賣家服務買家、買家不敗家，修身齊家治國平天下的道理都在這了。女人的花錢邏輯是，遇到喜歡的東西，就把它買下來。錢並不是真的花掉，只是換一種方式，陪伴在你的身邊。

尤其在婚姻裡。很多時候，一個女人比口頭上的愛還要愛你，如果你夠细心的話，會發現你的床頭總有一杯水，衣櫃裡，你的衣服永遠是平整的，回家的飯菜不會重覆、而且是恰到好處的溫度，只要你理解這一切不是理所當然，這就是你們夫妻共同的勝利。

所以太太唸你的時候，你可不能生氣，我都當她在放佛經、對你傳福音，當她唸完了，你最好做功德捐一點、添些香油錢。妻子才是你的光明燈。

經營婚姻和治國都是一樣的，只要和平發展，所謂的「輸家」也只是贏的少；一旦爭戰起來，就算是「贏家」也是一身的傷。最關鍵的，不是在戰術上計較一城一池的輸贏，而是戰略上，是否參加了正確的遊戲。

把最大的寬容留給對方，再勻一部分給自己，讓相看兩厭的日子多出一些鑲邊，讓夜晚成為清晨的裝飾。聽著陳奕迅新歌《盲婚啞嫁》，上一輩的人教誨我們，你的人品左右你的妻品，好的妻品便是你最好的風水了。

作者為文學奬得主

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