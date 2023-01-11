台中市警察局婦幼警察隊員警及志工組成的「婦幼安全宣導團」，於水湳傳統市場內以步行方式進行犯罪宣導。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

大頭警察娃娃現身人擠人的傳統市場，身揹警值星帶、手持宣導標語，萌萌的模樣、相當吸睛。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

農曆春節將屆，台中市警察局依照往年慣例，今年到市場實施婦幼安全預防工作，11日帶領「婦幼安全宣導團」宣導，穿戴警察大頭公仔手持宣導標語，相當吸睛，另踩街宣導送限量版小警車，很多阿公阿嬤為了金孫，踴躍參與有獎徵答活動，塞爆現場，有阿嬤說：「把小警車帶回給金孫，拚了！」。

大頭警察娃娃現身人擠人的傳統市場，身揹警值星帶、手持宣導標語，萌萌的模樣、相當吸睛，由台中市警察局婦幼警察隊員警及志工組成的「婦幼安全宣導團」，於水湳傳統市場內以步行方式，進行踩街犯罪宣導，沿途發送婦幼安全等各類宣導品給買菜民眾。

接著警方輾轉到市場內大福里福德祠進行有獎徵答，贈送精美宣導品，包括，限量版小警車、旅行盥洗包等精美宣導品，很多阿公、阿媽搶著排隊參加有獎徵答活動，認真搶答成功把「小警車」帶回家給金孫，限量版「小警車」發送一空。

另現場搭配警察大頭寶寶，另有打卡照相牌供民眾打卡拍照，熱鬧溫馨的宣導活動讓民眾除直呼幸運，婦幼警察隊表示，今年首場於水湳市場進行新春犯罪宣導活動，另1場將於18日在建國市場舉行，提醒民眾屆時來尋找大頭警察娃娃的身影。

婦幼警察隊長許正懋表示，春節期間警方除加強校園周邊處所安全維護及交通疏導外，持續結合社區組織及資源，辦理各項婦幼安全宣導活動，加強民眾對於保護婦幼安全工作的認識，降低民眾被害機會、提高自我防衛能力，達成預防犯罪目的。發現可疑婦幼受暴情事，可撥打婦幼保護專線「113」或「110」報案。