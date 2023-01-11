信義分局連續兩天破獲地下職業賭場，查扣賭資及賭具等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警信義分局日前接獲檢舉，指光復南路一處民宅內疑暗藏麻將賭場，立即組成專案小組蒐報，8日下午16時許持搜索票進入查緝，當場查獲42歲戴姓現場負責人及4名賭客，而信義分局前一晚才剛破獲一個掛羊頭賣狗肉的百家樂職業賭場，不到24小時又「連莊」查獲賭場，嚴打想要發過年財的經營者。

警方調查，戴嫌去年底租下該民宅，在客廳及臥室擺放電動麻將桌，然後利用臉書招攬賭客到此一搏。為規避警方查緝，戴嫌還會與賭客先約在附近碰面後，再親自帶進賭場，但仍被警方縝密監控破獲，當場逮到4名賭客，查扣抽頭金5884元、賭資5090元、電動麻將桌2張、麻將4組、牌尺8支、骰子4顆等贓證物，警詢後，將戴嫌依賭博罪移送，賭客依社會秩序維護法裁處。

信義分局表示，年關將近，地下賭場經營者蠢蠢欲動，打算大撈「年節財」，為防範地下職業賭場流竄，將持續於年節期間加強安鄰專案，針對旅館、日租套房及公寓大樓等處所實施清查探訪，並建立雙向聯繫管道，嚴格取締各式賭場。