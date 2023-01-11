美國阻止中國大陸發展半導體，晶圓代工廠力積電(6770)董事長黃崇仁認為，此舉使台灣成為陸廠分散製造風險的替代來源，給台灣產業相當不錯的機會，最終可能對台灣產業有利，因此認為科技戰對台灣沒有負面影響、反而是正面因素。

不過，黃崇仁也認為，此趨勢也使台灣半導體公司必須更分散國際化，透露力積電看準印度建立在地半導體生產的企圖，已準備跟印度簽合作協議，運用先前在中國大陸的經驗，以如何協助支援的角度進行合作或提供協助。

黃崇仁指出，美國阻止中國大陸發展半導體，無論是陸廠或在中國大陸生產的外商，都必須考慮替代來源，台灣正是最大的替代來源供應者。以前交給中芯等公司生產的陸廠，被逼著看看台灣廠商能不能成為生產的替代來源，給台灣產業相當不錯的機會。

黃崇仁表示，現在已有感覺到陸廠認知不能純靠當地製造，台灣當然是可行的重要製造平台。無論政治局勢如何，兩岸在經濟上的相互作用明確，這種經濟相互依賴性很難擺脫，不僅對台灣蠻重要，中國大陸也一直是蠻重要的市場。

對於戴爾、惠普等諸多廠商宣布不再使用中國大陸生產的零組件，黃崇仁認為，中國大陸廠商只要在台灣生產仍然可以提供，這種模糊地帶都會對台灣產業帶來機會，因此認為中美貿易戰對台灣沒有負面影響、反而是正面因素。

不過，黃崇仁也認為，從台積電帶頭赴美投資的趨勢，台灣半導體公司現在必須更分散國際化些。像力積電準備與印度簽合作協議，以過去在中國大陸的經驗，看是透過合作還是提供協助。

黃崇仁指出，印度是關稅很重的國家，現在希望國產半導體，關稅就差很多、競爭力會提升，雙方在策略上有共同意願。不過，印度現在什麼都沒有，需要找地、人員需要訓練，有沒有這個能力不是力積電能決定，認為要在地生產仍需要長時間的努力及培養。