行政院宣布普發6000元現金，立法院國民黨團醞釀提案加碼至1萬元。台灣新政協會統計台北、新北、台中市7年「稅課收入」高達637億元。民進黨雙北市議員今召開記者會，要求國民黨執政縣市應比照中央，將經濟成果共享全市民，發現金、過好年，否則應針對近期稅收超徵的政治操弄來向全民公開道歉。

台北市議員顏若芳指出，除了中央的國稅以外，各縣市政府也有「地方稅」，包含房屋稅、地價稅、田賦、土地增值稅、契稅、娛樂稅、印花稅和使用牌照稅。若依照國民黨的說法，「超徵是行政失靈」、「不願還稅於民就是向老百姓搶錢」，統計雙北及台中市近年「地方稅」的實徵淨額，台北市政府8年累計超徵212.74億、新北市8年超徵269.32億、台中市7年超徵154.94億。

顏若芳說，若依照國民黨對於超徵的說法，國民黨要中央政府快快發錢、不發錢就是搶錢，藍營執政縣市上應比照國民黨的同樣標準，要求國民黨執政的縣市議員應一致性地要求國民黨縣市首長，蔣萬安、侯友宜、盧秀燕應還錢給民眾。

台北市議員林延鳳提到，林奕華針對稅收超徵有兩套標準，擔任立委時向中央要求還稅於民，但她2月1日即將就職台北市副市長，而她卻不敢向蔣萬安要求還稅於民，凸顯國民黨立委雙標。

林延鳳提到，立委當選人王鴻薇批評蔡總統普發6000元是「小家子氣」，若依北市8年超徵212億計算，248萬位台北市民可普發8500元紅包。但蔣萬安市府卻一毛都不發，若用同樣標準來檢視，蔣是否為「摳門到斷氣」？

林延鳳也說，國民黨敢不敢在過年前加開「臨時會」，以特別條例普發超徵的地方稅？若中央的6000元加上台北市超徵應還稅於民的8500元，剛好符合國民黨主席朱立倫要求的1.5萬元，若國民黨不願意，只想打假球，應針對近期稅收超徵的政治操弄向「全民道歉」！

新北市議員黃淑君說，新北市議會曾邀請侯友宜針對地方稅超徵進行報告與質詢，侯卻拒絕到議會接受監督，國民黨議員護航、不惜以退席方式讓議會散會，加開臨時會實質審查新北市預算只有3天，侯市長面對超徵超收，包裹式逃避審查，國民黨說超徵是行政失靈，難道侯友宜年年行政失靈、年年跟老百姓搶錢？難道侯友宜所說的「侯侯做代誌」是「猴猴做歹事」嗎？

黃淑君批評，新北市超徵不斷舉債，而侯市長一碰到爭議便說用於還債，完全是自相矛盾的說法，「不會持家的市長還想要選總統」，甚至還是落跑總統，呼籲國民黨議員不要為侯友宜背書。

新北市議員李宇翔指出，國民黨立院黨團的立場態度變變變，一開始說還稅於民，又說債留子孫，等到行政院宣布普發現金，又要求中央在農年曆年前發放，甚至提案加碼至1萬元。

李宇翔強調，既然國民黨要求提高到1萬元，且中央已定調6000元，不足之餘額應由雙北市政府以超徵地方稅補足，若國民黨和侯友宜雙標、做不到承諾，代表國民黨是雙標黨，就應向全國人民公開道歉。