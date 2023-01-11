新竹市政府發言人施淑婷表示，依據目前工程已到17期的估驗數據來看，估驗進度其實是88.3454％，廠商自己覺得自己的工程進度則是98.6250％。（陳育賢攝）

新竹棒球場工程事件登上了國際媒體，高虹安11日上午表示，看到這種新聞被報到國際媒體頭版，真的很難過，而市府也認為，前市府原訂棒球場工程於1月15日要完成改善工程，但以目前包括挖出建築廢棄物、電線等狀況，1月15日是來不及了。

針對新竹棒球場工程事件登上國際媒體，高虹安表示，花了這麼多的公帑預算，結果沒有得到應有的品質與效果，而且還沒能準時交付使用，對新竹市民來說本來就已經很遺憾了，現在還被報上頭版，連國際媒體都覺得很奇怪，這麼高的預算怎麼會蓋出這樣的球場；另，土壤底下被挖出不該屬於球場的東西，這部分也讓媒體報導了，看到這樣的新聞真的覺得滿難過的。

但不論如何，後續市府還是有很多要來承擔與解決的，希望公共工程不應該發生的狀況，未來一定會更加檢討改善，畢竟大家都不希望丟臉丟到國外去。

至於目前尚在工程中的國際展演中心也被挖出大量的廢棄物，造成工程期延宕，高虹安則指出，此事有很多議員關切，也有不少民眾檢舉，其實不管是公園或是公共工程的地底下，大家也都懷疑是不是還有廢棄物。

高虹安說，她相信公共工程地底下有廢棄土不是單獨的個案，不管是不肖廠商或是個人不當行為在公共工程底下傾倒廢土，市府未來都會持續檢討，不管是新竹市，相信全台現在的公共工程都會引以為鑑，在監督、監工跟監造方面，盡量加強不要讓這類事情再度發生。

此外，未來不管是清運或是傾倒，必須要作紀錄跟計算，甚至運送時還要有GPS定位，不能再有公共工程地底下有廢土的事情發生，畢竟公共工程都是人民的血汗錢，市民也不想要當冤大頭，市府團隊有責任好好把關。

高虹安說，接下來市府也將面臨幾個頭痛的問題，首先是棒球場已點交給龍來公司營運，後續是否會遇到包含解約、求償等問題，市府第1個問題是怎樣來面對這些事項，並準備相關責任的釐清。

其次是棒球場後續是否要花更多錢、時間來改善，讓公共工程達到當時建照預算額度及目標，目前知道的是前市府留來的是未來可能要追加預算，這些都是必需趕快來面對的事，請外界體諒這些需要時間來一一釐清及處理。

此外，市府發言人施淑婷也指出，前市府原訂1月15日將完成改善工程，但以目前包括挖出建築廢棄物、電線等狀況，1月15日應該是來不及。

另，針對市議員劉康彥在臉書貼文指棒球場估驗進度84.1006％，施淑婷表示，此是錯誤字，依據目前工程已到17期的估驗數據來看，估驗進度其實是88.3454％，廠商自己覺得自己的工程進度則是98.6250％，不清楚劉康彥的數字是如何計算出來的。