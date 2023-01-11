宏碁(2353)旗下宏碁智通「智慧停車充電樁」服務場域持續擴大！隨著台南市智慧路邊停車擴大啟用，自2023年自1月2日起建置新增489席智慧停車格，範圍包括：歸仁高鐵特區、東區及中西區等停車熱區；本次服務再升級，其中選定6席智慧停車格整合充電功能，提供電動車車主更多元的充電選擇。相較以往僅應用於垂直車格，現在更適用於平行於人行道之路邊停車格，這項革新將使停車充電服務更能適應複雜的路側環境，實現「隨停隨充、一柱搞定」的理想。

宏碁智通總經理游明豐表示：「宏碁智通作為智慧路邊停車領導廠商，早於電動車趨勢興起前便針對純電車的剛性需求：停車與充電，進行規劃整合，領先全台推出智慧停車充電樁；宏碁智通更發揮多元支付應用的長處，首創『免綁會員、多元繳費』之創新功能，簡單使用電子票證付款即可隨插即用，解決車主使用充電服務需下載綁定各家不同APP的痛點，停車大聲公會員綁定自動扣繳，則可實現無感支付，經由完整的服務體驗提供車主便捷、快速的路邊停車充電服務。」

自今年1月2日啟用的6席智慧停車充電車格，設置於中西區建業街、歸仁高鐵特區停五停車場及停八停車場。另外，為提供更安全的路邊停車及充電環境，臺南市政府交通局特地改造公園南路之兩席平行於人行道之充電車格。藉由內縮工程加大車格空間較大，利用更明顯的車格標示，提高充電車格辨識度，並以加長型充電槍線以服務充電口於左側之車型。為確保平行於人行道之充電格位使用安全，市府呼籲民眾停車充電時須緊臨人行道停放，勿橫跨槽化線；除此之外，也請使用車主發揮公德心，不要讓充電纜線影響其他用路人，以免造成道路交通危險。