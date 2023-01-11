總統府提供

蔡英文總統去年拍板義務役延長為一年，華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福今天表示肯定，強調「這是非常不容易的決定」，但是因為臺灣現在所面對的威脅，所以他認為這是正確的決定，也非常讚賞，並期待之後會看到更多軍事改革。

蔡英文總統今天上午接見華府智庫「2049計畫研究所」訪問團指出，過去幾年，因為疫情和威權主義擴張等挑戰，臺美之間相互扶持對抗疫情，以及在經貿及安全等事務上，持續深化合作。

她指出，臺灣位於民主防線的最前緣，我們深刻了解唯有強化自我防衛能力以及經濟、社會的韌性，才能維護民主自由，確保國家安全和區域的和平穩定。最近我們做了一個決定，提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，恢復一年期的義務役，也將強化訓練內容及量能。

她期待和民主夥伴一起加強合作，共同護衛我們的信念和價值。在戰略及經濟貿易上，臺灣和美國是彼此重要的夥伴。臺美之間也透過各項對話機制，持續加強經貿夥伴關係。像是「台美21世紀貿易倡議」將在這個月14日舉行新一回合會議，希望雙方的經貿談判有更多的進展和成果。

薛瑞福表示，非常高興此行能一起討論臺美關係與全球重要議題，以及如何在提供解方時扮演一個更好的夥伴。俄國無端入侵烏克蘭之後，臺灣也支持烏克蘭，且在波蘭等地協助烏克蘭難民。臺灣一直在扮演一個優秀的全球公民。

薛瑞福強調，他們也看到蔡英文總統在面對來自中國和中共解放軍壓力時的堅強領導，包括本周中國解放軍的軍演，甚至越過臺海中線等。這些挑戰都非常困難，但蔡總統證明其完全有能力保護臺灣的主權、國家利益，以及臺灣人民一直以來努力維護的所有事情。

他認為，一位好的領導人通常需要做一些非常困難的決定，像是近期臺灣延長義務役為一年，這是非常不容易的決定，但是因為臺灣現在所面對的威脅，所以他認為這是正確的決定，也非常讚賞，並期待之後會看到更多軍事改革。

昨天訪團和國安會祕書長顧立雄曾就美台相關議題進行討論，今晚將和外交部長吳釗燮有更深入交流，薛瑞福表示，臺灣的外交團隊、駐美代表處蕭美琴大使的表現都非常優秀，感謝他們所做的一切，這也讓訪團更有動力持續深化臺美關係。

薛瑞福表示，訪團此行希望能更了解臺灣，以便於未來回到華府，與國會、政府、行政團隊、智庫以及媒體交流時，不但可以呈現出自己的看法，也能反映出臺灣對臺美關係的期待，為臺灣發聲。