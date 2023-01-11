陽明交大舉辦「2023 Open LABs！續。旭。不休」跨域實作成果展，140餘件展覽作品共分為「科技智慧永續」、「文化文明永續」和「生命健康永續」3大主題，11日在浩然圖書館盛大開幕，校長林奇宏擔任開幕主席，與現場數十位課程教師、領域小組召集人與學生創作團隊，共同以成果分享形式Open LABs。

陽明交大跨域學程的學生們，用自己的萬能雙手，做出了飛行10000英尺的夢想火箭、AI無人機、智慧尋跡導航機器人，也利用金屬3D列印出達文西手術手臂，以人面蜘蛛絲做出監控慢性病的糖度光纖感測器。

陽明交大指出，此次成果展開幕由「跨域工坊藝術家」設計出身體實驗課程，結合配樂製作、木箱鼓木工實作、肢體開發即興創作等元素，表達永續力的開端與全面啟動，以「Inception」為題材，集結10多位學生與教職員攜手演出。

展覽作品共分為「科技智慧永續」、「文化文明永續」和「生命健康永續」3大主題，在「科技智慧永續」展區中，學生利用無人機、火箭與物聯網，讓機器代替人類走得更遠、飛得更高，長出更高更遠的視覺與眼界、用節約能源與碳管理延續地球環境強有力的呼吸與心跳。

在「文化文明永續」展區內，元宇宙進入第3年，雲端數據、AI 演算，結合VR／AR虛擬實境、聲音影像，餵養人工智能的數據資料形成各式各樣的數位藝術創作，從學生作品看到另一種對抗的呈現、反 AI 算法的思維，可說從科學中發展藝術，又從藝術中看見科學。

而「生命健康永續」展區，在2022年新設生醫健康領域小組，結合3D列印與木工工藝，製作各式醫療輔具；並且從對青少年、慢性病患等關注，也衍生了運動、醫療檢測診斷系統等因應創作，以關照兒少老年族群之健康，達到關懷健康永續目標。