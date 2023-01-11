一名女網友說她日前因為前晚只睡2小時，隔天又與男友到摩鐵開房，嘿咻大戰完後她累到直接睡去，男友洗完早回來發現她沒動靜、喊人也不回應，馬上衝上前掰她眼睛，她驚醒後男友笑說以為她「馬上風」，讓她笑到不行；其他網友說「差點變真的X死」、「男友看妳虛脫，不知道是高興還難過」。

該女網友在Dcard發文，她日前禮拜六特別請假與男友到汽車旅館開房間，由於前一晚她只睡了2小時，所以後來2人大戰結束後她整個虛脫，攤在床上睡去，而男友洗完澡回來時發現她完全沒動靜，喊她也未回應，馬上跑到她的床上掰開她的眼睛，她後來被弄醒，男友才說以為她「馬上風」。

該女網友因為睡眠太少，導致床上運動完馬上沉沉睡去，男友誤以為她昏迷，她事後笑說「整個笑到我不知道該說什麼」，並發文稱「愛愛完男友以為我掛了」；其他網友留言「男友os：我知道妳以前被我操到掛的樣子都是演的，怎麼這次演技這麼逼真」、「男友可能有在冰櫃上班的經驗」。

也有網友留言「男友想說趁還有溫度趕緊（誤」、「看到女友被自己幹死，真不知道要爽還是要哭」、「笑死怎麼不是看呼吸或脈搏，而是翻眼皮」、「有沒有拿燈照瞳孔+手放鼻孔前測呼氣+脈搏」、「看到真的會嚇死」、「怎麼不是趁你睡過去再來一次」。