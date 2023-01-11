根據調查，在亞太區有67%的民眾認為，性生活的和諧度在感情中扮演了重要的角色，每5位女性當中，就有1位曾因伴侶有早洩問題放生另一半。

台大醫院泌尿科主任暨台灣男性學醫學會理事長張宏江醫師表示，早洩為男性常見的性功能問題，且常與勃起功能障礙有共病現象，台灣最新研究發現，相較一般男性，早洩男勃起功能障礙的風險多出12.7倍。

但許多男性因誤以為早洩會隨時間緩解，或不知該如何啟齒等因素而不願前往醫院就診，選擇透過上網搜尋偏方試圖自行解決，卻可能因為搞錯重點，不但無法改善症狀、甚至還有傷身的風險。醫師呼籲，就醫並接受正規藥物治療，可使男性在陰道內射精的前驅時間增加2.8倍，有近8成患者經治療後性生活滿意度提升，更有機會改善兩性關係。

網路上充斥各種治療早洩以及壯陽的偏方，根據調查，亞太區約有8成的早洩男會先嘗試非醫師處方的療法，且自行治療的時間長達2至3.5年。即便前往醫院諮詢治療，仍有7成早洩男性是以其他名目，如不舉或性冷感等理由諮詢性功能狀況，而非直接說明早洩問題 。

張宏江提到，約每3位男性就有1位有早洩的問題，其發生率與年齡無關，主要成因是腦部控制射精的血清素濃度出問題，導致患者射精控制差，從插入到射精的時間短於3分鐘、無法控制延遲射精，或造成個人負面困擾皆屬早洩症狀。

俗稱不舉的勃起功能障礙，發生率則隨年紀增長而增加，多是器質性病變造成的，導致勃起後難以維持。張宏江醫師表示，多數患者即使知道自己有性功能障礙，但當2種症狀夾雜時恐難以精準辨別自己的問題，仍需要醫師鑑別診斷才能及時對症下藥。

很多人誤以為，早洩只是一時表現不好，會隨著時間自然改善，便不積極就醫治療，一旦狀況持續越久，伴侶的對於彼此關係的不滿情緒便會跟著延續。張宏江解釋，目前已有許多具臨床實證治療早洩的方式，除了傳統的行為療法、麻醉型藥物及心理治療外，也有針對大腦血清素不足的治療藥物。根據統計，74.6%的早洩男經藥物治療後，症狀獲得有效改善，在陰道內射精的前驅時間增加。

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