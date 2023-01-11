面對來自加拿大Shopify日益激烈的競爭，電商巨頭亞馬遜宣布將在1月底擴大推出名為「Buy With Prime」的新功能，開放其平台以外線上商家使用亞馬遜的支付和送貨服務。

亞馬遜在去年4月推出「Buy With Prime」，但當時僅限受邀者參與。該公司周二宣布，1月31日將全面開放在美國的商家加入。亞馬遜表示，這項功能使購物者轉換率平均提高了25%，意味著在可以使用「Buy With Prime」的時候，下單的人增加許多。

Prime會員向來是推動亞馬遜平台銷售的主力，未來他們可以點擊店面上的「Buy With Prime」選項，就能從這些亞馬遜平台以外的線上商家購買產品。

在疫情期間，因運輸成本高漲且倉儲量能有限，一些亞馬遜商家，主要是中小型商家，開始透過自家網站直接銷售產品。

這個新功能將直接挑戰其加拿大對手所提供的「Shopify Pay」。

CNBC去年9月時曾報導，Shopify警告試圖安裝「Buy With Prime」選項的商家此舉違反其服務條款。

周二亞馬遜股價勁揚2.87%，收在每股89.87美元，給那斯達克指數和標普500指數帶來最大的提振。Shopify跌1.87%，收在36.50美元。