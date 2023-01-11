台股農曆年前上演紅包行情，短線聚焦市場期待庫存調整即將觸底激勵反彈，但庫存調整與砍單現象卻仍在蔓延，凱基投顧提醒投資人，台股農曆封關期間正值美股超級財報周，農曆年後台股恐再度遭逢企業財報的壓力測試，建議調整持股因應風險，預期金兔年台股將呈現「先蹲後跳」的走勢。

凱基投顧投資展望報告指出，2023年開年襲來兩大科技股利空，其一是特斯拉第四季繳出低於預期的交車量，幅度約4%，其二是傳出蘋果針對AirPods、Apple Watch、MacBook等三項消費性產品進行砍單，特斯拉與蘋果分屬電動車與消費性電子兩大領域的中高端品牌廠，意味全球景氣迅速轉差下，訂單修正的窘境似乎從中低端品牌蔓延至中高端大廠。

其次，庫存去化的陰影正從消費性電子產品向各類非消費性應用蔓延，因為去年底已陸續傳出Meta與Google暫停或延後部分地區之雲端/資料中心擴張計畫，為伺服器今年出貨量投下變數。而市場普遍期待下半年新品上市將帶動科技業迎來旺季需求，但過往經濟衰退期間，美國民眾對電子產品、運動用品、服飾與汽車等商品需求普遍呈現衰退，表示景氣衰退容易伴隨民間消費欲振乏力。

雖然金兔年科技業展望不佳，內需消費性類股預期表現仍相對穩定，凱基投顧建議投資人自2月起開始調整持股部位，採取防禦型操作等待波動低點，積極型投資人則可增持必需消費，例如零售、電商，或是布局生技製藥、高殖利率等族群。