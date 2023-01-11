配合國家能源轉型，2025年天然氣發電占比提升至50%目標，森崴能源(6806)子公司九崴電力今（11）日正式與台電公司完成「115年商轉燃氣機組電力採購案」簽約用印，預計2026年6月將可為大台南生活圈和南科提供600MW（百萬瓦）電力，以期支援南科擴建後新增的龐大電力需求，及核三廠2025年除役後的電力缺口。

為打造台灣第一個值得驕傲的淨零天然氣電廠，並回應當地居民的期盼，九崴電力作出重大決定，原計畫中25公頃基地共興建三期的天然氣電廠，決定終止第三期開發計畫，將第三期建廠用地配合其他綠地，挪出15公頃面積打造「台南之肺」，意即將60%以上主要土地規劃成為「森林生態公園」。

未來除了種植台灣原生種的樹木以外，也將跟大學合作一起規劃，並增設鳥類生態滯洪池，爭取將森林取得碳權認證，此計劃不僅將提供周遭居民更好、更潔淨的生活環境，增加戶外休閒、運動的好去處，進一步提升鄰近社區生活品質，如同大安森林公園帶動周邊房地產價格穩定向上。

九崴電力在去年8月首創民營電廠先例，與中興工程顧問社研究團隊簽訂「碳封存技術合作協議」，將優先投入南科燃氣電廠附近二氧化碳封存之先期地質潛能評估、試驗場址概念性規劃及風險分析等技術合作，進而朝向中長期二氧化碳捕捉與地質封存發展策略研析。同時與國外知名機組大廠合作將利用最新技術的「氫燃料」發電，致力朝向淨零碳排。

南科產值已經破兆元，市內多處工業區也在積極規劃中，府城將躍升為未來城、科技城，尤其核三廠將在兩年後除役，九崴電力將可成為大台南的電力穩定基礎做出貢獻，尤其在企業自動化轉型，大型的數據機房、電動車充電樁…等經濟起飛等皆需要電力穩定的供應。