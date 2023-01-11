遠百竹北開幕，徐旭東拉著縣長楊文科的手，縣長楊文科表示「你（徐旭東）有什麼需要，可以告訴我！」意思就是「我不賺錢，你會幫我！」（羅浚濱攝）

以BOT興建客家圓樓造型的「遠百竹北」去年初試營運，首年業績突破65億，超過預期目標50億，11日正式開幕，冠蓋雲集，遠百董事長徐旭東指遠百竹北已帶動竹北市的經濟成長，縣長楊文科則稱遠百竹北營業額是全省遠百第3名，去年3％營業額加上土地租金和權利金要付給縣府2億元，「遠百賺愈多，縣府就賺愈多」！

楊文科說，遠百竹北是新竹縣第1個BOT案，試營運1年來的表現非常棒，營業額僅次於台中遠百、板橋遠百，比台北信義區遠百40億還多出25億，徐旭東董事長說真的很辛苦，因為錢都被縣府賺走了。引起全場鼓掌及笑聲！

楊文科請徐旭東放心，指新竹縣這4年的發展，人口已突破58萬到58053人，竹北市人口則達到209221人，未來4年人口應可突破60萬大關，縣府團隊會更加的努力，配合遠東集團的發展，「你（徐旭東）有什麼需要，可以告訴我！」

楊文科並說，「遠百竹北賺錢，就是縣府賺錢！」歡迎大家來消費，因縣府有很多社會福利措施要靠遠百竹北的收入，「大家一起努力，一起賺錢！」

徐旭東說，楊文科縣長把遠東百貨1年賺多少錢都算得很清楚，有這樣的行政官可以放心，楊文科縣長的說法讓他更放心。隨後接楊文科的手說，意思就是「我不賺錢，你會幫我！」更掀起全場熱烈的掌聲！

徐旭東表示，BOT是一種很有趣的經濟開發策略，以往百貨公司是買土地自己蓋，很少參與政府的BOT案，感謝縣府讓遠百參與，同時也是目標的達成，但達成只是一個開始。

徐旭東說，遠百竹北帶動竹北市的經濟成長，最重要的是後勁，還是要政府帶動更多的 開發，才能帶動整個區域的發展。

遠百總經理徐雪芳感謝縣府大力協助，指遠百竹北依照徐旭東董事長的創新想法來打造，創造多個第一、獨一、唯一，最重要的是未來要如何維持營運。

楊文科和徐旭東一同敲響富有客家文化的好客金鑼，兩旁貴賓啟動科技智能光電球，象徵遠百竹北正式開幕。