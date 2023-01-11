peter wu全球首間旗艦店位於新光三越台北信義新天地A9館2樓。（peter wu提供）

木戶大聖出席戲劇發表記者會時著Paul Smith格紋西裝亮相。（摘自木戶大聖IG）

日劇「First Love初戀」中飾演年輕版佐藤健的男星木戶大聖在全劇播映後，擄獲不少粉絲、社群粉絲人數激升之餘，也受到多個時尚品牌、雜誌邀請，日前他受到時尚雜誌《臺客TAIKER》邀請，將首次登上雜誌封面的機會獻給台灣，並身穿旅法設計師peter wu服飾，詮釋優雅格調，讓網友們看了忍不住直呼「好帥」、「心動了」

以宇多田光歌曲《First Love》、《初戀》受到啟發的日本影集《First Love 初戀》，在NETFLIX非英語電視節目中均穩坐前十的地位，並在日本、台灣等地位居榜首多日，火紅的程度也連帶捧紅劇中主角們，其中於劇中飾演年輕版「並木晴道」的木戶大聖，26歲的他將17歲男生對於愛情的憧憬、未來的徬徨，詮釋得淋漓盡致，自然的演技、帥氣的外型，即使戲劇已播畢逾兩個月，社群追蹤數持續竄升中。

此次拍攝雜誌封面，他嘗試多款不同造型，其中以旅法設計師秋冬系列卡其色羊毛圓領上衣搭配卡其色工裝長褲，搭配順髮的造型、搶眼的MIKIMOTO x COMME des GARÇONS珍珠項鍊，有別於他私服喜愛日式古著工裝風的造型以及劇中的青澀高中生形象，讓人看到更多木戶大聖不同的面貌，此次登封的表現也圈粉無數，讓許多粉絲直呼「太帥了！」期望看到他更多造型。 此次於雜誌選穿的服裝來自設計師peter wu同名品牌，服裝整體塑造簡潔俐落的剪裁，在面料以及製作工藝方面十分講究，其中木戶大聖所著的2022秋冬系列面料中有80％使用一線精品循環再利用布料並製於法國。以創意革新的手法減少浪費，並降低對環境的衝擊。

嘗試多種造型的他，在戲劇發表記者會上，則以Paul Smith灰色格紋成套西裝，搭配水藍色領帶，展現紳士的面貌，同時也與八木莉可子的藍色洋裝相互呼應，展現出新穎可人的青春氣息。