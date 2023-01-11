新北市瑞芳區9日上午發生一起機車與公車碰撞的意外事故，警消立即將受傷的機車駕駛送醫急救，車禍現場有待進一步清理，並釐清事發原因。（新北市警局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區三爪子坑路9日上午10時許，發生一起機車與公車、貨櫃車的擦撞意外，騎乘機車的5旬婦人當場人車噴飛重傷送醫。事發當時的監視器畫面曝光，可見婦人未減速且突然竄出，不到4秒的時間連遭2大車猛撞，驚悚畫面也讓大批網友直嘆「卡車跟公車很倒楣」。

根據臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》曝光的影片中可見婦人騎車從一旁道路竄出，在絲毫未減速的情況下，直直衝撞公車再彈飛對向撞擊貨櫃車，畫面中可見撞擊力道之大，也讓機車車體零件散落一地，地上明顯可見長長的剎車痕。

據了解，9日上午10時43分左右，王姓婦人騎著機車由三爪子坑路106巷，往台2丁線方向行駛，在行經巷口時，與王姓男子駕駛的公車發生碰撞，機車則噴飛對向撞上貨櫃車。警消在獲報後，立即趕到現場，將受傷的王婦送往基隆長庚醫院急救。警方也針對公車及貨櫃車駕駛進行酒測，兩人酒測值均為零。

畫面曝光後有網友質疑婦人的機車煞車可能出問題，並點出該處路口坡度太大，「這路口我記得不只一次這種車禍了」，也有網友為公車、貨櫃車駕駛抱屈指責婦人騎車沒在看路釀禍，表示「自殺式騎法」、「我看不懂他是要直接騎到對面還是要右轉，完全不用煞車也不用看左右來車，但是公車至少也要扛5成責任，閃黃燈路口是要減速慢行的，但是公車是看到機車衝出來才開始煞車，沒有充分減速」。