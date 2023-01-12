高市社會局安老 豐富人生下半場

當長輩年紀漸大後，身體功能逐漸退化、獨居、行動不便，心情也會抑鬱不安，提供有溫度且直接的照顧與關懷相當重要。高雄市政府社會局從1982年就成立了「長青學苑」一路陪伴著長輩。而2005年也開始推動「社區照顧關懷據點」，目前已超過502處，在社區中發揮預防失能、延緩失智的初級預防照顧功能。

「活到老、學到老」 增進長輩的互動

「長青學苑」開設各類有趣課程，今年開設988班提供本市長輩多元的選擇，如藝術、體育、保健等，讓長輩「活到老、學到老」，增進長輩的互動，維持活力與健康，延緩體力與認知的退化，還可以跟其他長輩交流與關心。除了固定課程也不定時的辦理講座，從長者最關心的身體營養、睡眠障礙、延緩老化、心靈緩解等等各項議題討論，豐富老年生活也拓展銀髮族群視野，維持豐富且多元的老年生活，也將歡笑聲延續下去。

長青學苑老幼共學活動，長輩與國小學童一起手作可愛羊毛氈。(圖／林雅惠)

107歲人瑞李柯梗 撥空煮社區關懷餐

另外還有你想像不一樣的據點，如果來一場據點的巡禮，除了可以看到照顧關懷據點的日常一景，更能了解高雄市的人文。旗山區南新社區107歲的人瑞阿嬤李柯梗每周撥空煮餐給社區長輩們享用，另外杉林區新和社區天氣好的時候就會在大樹下上課畫畫，因此創造出一篇篇動人生命故事，鳳山區寬霖協會用園藝療法透過盆栽的栽種陪伴長輩心靈療癒，大社區觀音社區三千歲歌舞團各地的巡演，彌陀區漯底社區是斗笠故鄉，還有更多的據點探訪也歡迎大家一起來。

高雄市還有許多的老人福利，如提供失能長輩安全照顧、獨居長輩關懷、老人福利機構、重陽禮金、敬老卡、老人健保自付額補助、中低收入戶老人生活津貼、老人保護等多面向服務，照顧長輩各方面不同的需求，想了解相關老人福利詳細內容，歡迎至高雄市政府社會局老人福利網頁查詢，網址：https://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=1&b_id=4。

據點盆藝課程提升長輩多元生命經驗。(圖／林雅惠)