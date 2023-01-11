中央流行疫情指揮中心9日表示，目前本土個案仍以BA.5最多，但BA.2.75、BF.7占比增加，誰會成為下一波主流變異株，仍有待觀察。感染科醫提醒，病毒後浪推前浪，演化是必然發生的，目前看來致病力都沒有明顯增強，不需過度擔心，但需要注意醫院裡的重症病人，是否感染到未知的變異株，這是目前監測重點。

台北榮民總醫院感染管制室主任、陽明交通大學公衛所兼任教授詹宇鈞指出，因為新冠肺炎是RNA病毒，病毒一定會慢慢演化，從早期的Alpha、Beta、Delta到目前的Omicron，其中BF.7主要在大陸流行，美國則是XBB較多，這些病毒都在互相競爭，國門開放後從各地進來，尋找適當的宿主慢慢演化，互相競爭看誰勝出，「現在要猜測主流病毒株不太容易！」

詹宇鈞提醒，大家很擔心新興變異株傳染力很強，但務必區分傳染力和毒性（致病程度）；如果毒性沒有很強，可以稍微放心，至少感染後不會住加護病房甚至有生命危險，隨著病毒慢慢弱化，比較不用擔心造成重大影響。

詹宇鈞指出，對於已知的變異株，目前已有一些數據可以了解它的毒性，至於未知的變異株，當然要不停地監測；目前疾病管制署等單位都很注意醫院裡面的重症病人，究竟是不是得到新的變異株而導致重症，這是目前監測重點。