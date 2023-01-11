民進黨九合一選舉大敗，內閣改組聲浪頻傳，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2020年蔡英文連任總統成功時，曾公開讚揚蘇貞昌是「護國院長」，但蘇如今也過不了2022這關，游質疑這樣的人生劇本，強勢如蘇吞得下去嗎？「挑戰2024總統也許是他下一個人生劇本，只要社會還能接受」。

游盈隆今（11）日在臉書寫下「蘇貞昌看來是走定了，沒留下梅蘭芳式的漂亮背影」一文，提及蘇貞昌成名甚早，對抗舊時代國民黨威權統治，經歷大風大浪，走過台灣自由化、民主化和本土化，一直都是閃亮的政治明星，民進黨的權力人物。2019年初，因緣際會下出任2018地方選舉慘敗後蔡政府的行政院長，成為一人之下萬人之上，醒掌黨政大權足足四年，若加上扁政府時代出任行政院長的經歷，無疑是台灣民主化後任職最久的行政院長。

游盈隆表示，蘇貞昌精明幹練，黨內外沒有不肯定的，甚至沒有不佩服的，面對2022九合一地方選舉大敗，蘇第一時間雖口頭請辭被慰留，但行政院沒有任何敗選檢討報告，蘇個人也沒有堅辭的表現，甚至推出一個令人拍案叫絕的政績宣導短片，「當中或有難言之隱，或和今上早有續任的默契，卻被外界解讀成一昧戀棧權位，漠視責任政治倫理」。

游盈隆認為，當社會主流民意越來越難以忍受蔡蘇體制的歹戲拖棚時，再加上天威難測，他的下台也只是早晚的事情而已。游盈隆感嘆表示，2020年蔡英文總統連任成功時，蔡公開讚揚蘇貞昌是「護國院長」，明示或暗示蘇院長將和她一起做到任滿為止，那時的蘇揆是何等的風光？何等的春風得意？關關難過關關過，但過不了2022這一關，「總統有權無責，這是今日台灣憲政體制的缺陷，也是行政院長的宿命」。

游盈隆質疑，這樣的人生劇本，強勢如蘇貞昌吞的下去嗎？挑戰2024總統也許是他下一個人生劇本，只要社會還能接受。