台北一名女網友不滿未來夫家要辦流水席宴客，後來更要求公公砸600萬買的房子須登記在她名下，導致雙方鬧翻，最後宣布不結婚了，而女方則向未婚夫討150萬分手費，再度掀起討論。廣告小妹分享，婚前怎麼要房是技術活，好的典範就是理科太太，只要把握好有一定的感情基礎和供需平衡這2個關鍵，基本上就能成功達到目的，畢竟現在有種婚姻模式就叫做「各取所需」。

廣告小妹今在臉書上分享，結婚前要怎麼跟未來配偶提出想要一套房子，很多粉絲私訊詢問，她個人認為婚前提要求很正常，因為每件事情都是有討論的空間，無論男女都有平等提條件的權力。不過，要房可是個技術活，技術不好的人會像是流水席之亂的女主角，最後鬧到不結婚；而技術好的典範則是理科太太。

廣告小妹表示，婚姻對她來說屬於「經濟行為」，婚後雙方或家族的資源將整合，這點她很佩服好萊塢明星，他們的婚姻沒有達不成的交易，舉例來說，阿湯哥和凱蒂的婚前協議，根據結婚時間長短提供金錢回饋與生育補償；大賈斯汀和老婆也有外遇賠償條款。而且不只女人可以跟男人要錢，男人也可向女人要錢，根據婚前協議，妮可基嫚每年要給老公很多錢錢，但前提是他必須戒毒和戒酒。

廣告小妹指出，改名字、改宗教、生幾個娃、不和誰往來或戒癮等，在美國這些通通都可以作為婚姻交換條件。所以提要求從來都不是問題，有問題的是無法達成共識，因此要房子跟自己拿出多少錢根本沒關係，交易的價值是對等和供需平衡，只要平衡達到以後，一切都好說。

廣告小妹表示，要房成功的案例都建立在2個條件，首先是雙方有一定的感情基礎，不見得要什麼此生非你不可的愛情，但有好感和信任是必須的，在感情不穩的狀態下要房成功率很低；再者就是要供需平衡，只要供應方與索取方都有通過婚姻得到自己想要的東西，要房成功機率就會很大，舉例來說，有戶人家的兒子是殘疾人，而父母就動用整個家族的財力買房給準兒媳婦，希望對方好好照顧兒子一輩子。

廣告小妹坦言，長輩們很愛強調門當戶對的概念，但現實中還有種模式叫做「各取所需」，不管是哪一種，只要雙方高興，婚姻滿意度就會高。這個概念就像是酒店裡的火山孝子，很多人不理解，但事實上就是酒店小姐奶大又正，還懂得提供情緒價值，所以這些人願意花大錢。所以別再問為何會討房子失敗，答案很簡單，那就是「供需失衡」了。