最後一批大陸學士生在今年畢業之後，陸生將「清零」，台灣高教圈憂慮不已。而大陸國台辦發言人馬曉光今(11)日回應，兩岸和平被民進黨破壞殆盡，沒有陸生，責任全都在蔡政府。學者專家嘆言，看到北京如此表態，「就是沒戲了」，但無論如何，還是希望至少能先放行研修生來台，讓兩岸文教交流得以延續。

大陸國台辦今日舉行記者會，本報記者提問，最後一批在台大陸學生現在大四，暑假畢業後即「清零」，台灣將沒有大陸的學士生。請問後疫情時代，大陸是否願開放陸生來台？

馬曉光表示，陸方在推動兩岸同胞恢復正常交流往來，政策信號是清晰的，態度是堅定的。大陸學生赴台就讀學位生，是兩岸關係和平發展的產物。民進黨上台以來，幾乎將兩岸關係和平發展成果破壞殆盡。「台獨」濁浪瀰漫台灣校園，使大陸家長和學生望而卻步。島內沒有陸生，責任在誰，一目瞭然。道理很清楚，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係改善與發展，就能不斷增進兩岸同胞的利益和福祉。

對於國台辦今日說法，實踐大學前校長陳振貴指出，就大陸的角度來看，認為台灣現在是跟著美國走，憑藉外部勢力對付陸方，讓北京很不滿。陸生的議題則是延續這樣的氛圍，從政治面反映到教育面，將陸生無法來台的責任歸咎給蔡政府，最後受害的還是兩岸高教。

陳振貴認為，陸生來台等高教議題屬兩岸民間交流，而陸生又是兩岸和平代表，還是希望在相關政策能放寬、緩和，「沒有陸生，兩岸沒有真正的和平」。不過，依照國台辦的說法，很明白今年9月之後的新學期，也不會有陸生來台，「非常可惜！」

「大學問」執行長魏佳卉說，大陸學位生開放不易，因此還是希望先讓研修生來台，讓兩岸大學在「校校合作」方面不間斷。

魏佳卉提到，現在台灣方面，大學都已經把課程準備妥當，只要大陸各省台辦辦發來台簽證，大陸研修生下學期就可以來台短期交流，大陸大學端也都蓄勢待發。但今天看到國台辦的態度，「就是沒戲了」，不過還是希望至少我方退一步，讓兩岸文教交流得以持續，讓研修生能夠先來台。