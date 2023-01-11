近期半導體產業雜音頻傳，三星預估去年第四季利潤大幅下降近7成，創下2008年以來同期最大跌幅，主因是記憶體晶片需求下降幅度超出預期，但根據日媒報導，三星絲毫沒有削減支出成本的跡象，背後原因在於，三星想趁著競爭對手減少投資之際，以有利的方式推進與製造設備企業的價格和交貨期談判。

近期各大半導體廠紛紛縮減資本支出，包括台積電大降2022年資本支出近2成，韓廠SK海力士也宣布2023年資本支出削減一半等，但三星卻並未改變此前的投資計劃。日經中文網分析指出，「逆風下的投資」向來是三星的看家本領，其戰略是在產業蕭條時期投入資金，在接下來的繁榮期擊敗其他競爭企業，另一個好處則是趁對手減少投資之際，能趁機拉攏製造設備企業。

報導分析三星未來的機會，像是中國競爭對手包括中芯和長江存儲等，因美國的晶片禁令遭受打擊，三星將藉此擴大技術差距、甩開對手。而且南韓政府也將為三星提供支持，日前正式宣布新稅額減免方案，將半導體等國家戰略技術相關設備投資抵減稅額，從現行的8%提升至15%。

報導也示警，目前全球個人消費和投資走弱，如果三星維持增產，由於供應過剩，恐將成為半導體業進一步惡化的因素。報導最後總結，三星逆勢投資的成敗將影響半導體整體行情的前景。