挪威在最新一輪鑽探許可證發放中，向25家公司發放了數十份新的海上石油和天然氣勘探許可證，挪威是世界上最大的能源出口國之一，在烏俄戰爭爆發後，對俄羅斯進行大規模制裁後，挪威成為歐盟的主要能源供應國。

據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）挪威在最新一輪鑽探許可證發放中，向25家公司發放了數十份新的海上石油和天然氣勘探許可證。在這47張鑽探許可證中，29張位於北海，16張於挪威海，2張位於北極圈的巴倫支海。

25 #oilandgas cos awarded Norwegian Continental Shelf production license ownership interests in Norway's latest bid round.



Heavy hitters Equinor Aker BP ASA Wintershall Dea gained most operatorship positions.

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挪威石油管理局（Norwegian Petroleum Directorate）本週預期石油產量將創下新高，並且頒發了許可證，能源巨擘挪威國家石油公司（Equinor）是最大的受益者，獲得了26張許可證，而挪威獨立石油公司Aker BP獲得了17張許可證。

挪威的石油產量預計將在2023年增長6.9%，而天然氣產量預計將保持在歷史最高水平附近。石油和天然氣生產商的投資，包括在勘探方面的投資，預計今年將上升到1890億挪威克朗（近新台幣5772億），並在2025年達到峰值2020億挪威克朗（近新台幣6169億）。挪威的石油和天然氣總產量預計將從去年每日399萬桶油當量上升到2023年的每日412萬桶油當量。石油管理局表示，預計未來幾年的產量將進一步上升，在2025年達到每日430萬桶油當量，可將觸及2004年的記錄，預期將開始逐步下降。

挪威是世界上能源資源出口的領導者之一，在歐盟就烏克蘭的特別行動對俄羅斯進行大規模制裁後，挪威上升為歐盟的主要供應商。然而，伴隨著這一崛起的暴利導致了被能源和生活成本雙重危機所困擾的歐洲國家對其獲取利潤的指責。

然而，幾十年來，石油和天然氣收入為世界上最大的主權財富基金--石油基金奠定了基礎，在這個擁有540萬人口的國家裡，目前價值1.3兆美元（近新台幣39.5兆）。