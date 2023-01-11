謝國樑與現場的幼兒園大班小朋友擊掌。（張志康攝）

基隆市政府教育處11日起連續3天，在基隆市表演藝術中心演藝廳舉辦5場次的「大班幼兒藝術劇場體驗」活動。基隆市長謝國樑11日上午陪同全市公私立大班幼兒和伊甸基金會的早療小朋友，體驗由蘋果劇團演出《黃金海底城》。謝國樑化身孩子王，讓全場小朋友開心不已。

謝國樑先是指揮現場的大班幼兒向現場的來賓問好，又問小朋友們喜不喜歡海豚？喜不喜歡八爪章魚？當問到喜不喜歡大鯊魚時，突然一群小朋友舉手，讓他也嚇了一跳。

謝國樑說，基隆是一個與海洋息息相關的城市，我們從小就教導孩子認識海洋並愛護海洋，同時秉持多年來對藝術平權的堅持，在孩子的劇場體驗中更融入了海洋教育，今年的劇場體驗持續邀請伊甸基金會的早療小朋友一同觀賞，也讓基隆的大班幼兒生擁有最美好的共同回憶。

基隆市教育處指出，今年已是連續第7年規畫大班幼兒進入演藝廳，觀賞劇團表演活動。此次兒童劇團表演劇目《黃金海底城》，講述油怪污染美麗的海底城堡，唯有靠著人類幫助清理垃圾，才能恢復海洋原來的乾淨與美好。

劇團今天演出現場除了華麗繽紛的背景，劇中演員扮演海底生物和油怪對抗拯救海底城的緊張劇情，讓小朋友們看得目不轉睛，當2米高的大章魚出現時，更是讓孩子驚呼連連，彷彿身歷海底世界與海洋動物共同冒險。

此外，教育處還在活動進行前，讓所有參與活動的園所教師一起看劇前的「教育研習」，分享觀戲前、中、後如何延伸教學，劇前運用繪本與影片和孩子們講述海洋現況，在觀賞後則是鼓勵小朋友一起討論，分享彼此的發現和收穫，進而了解保護海洋的重要性，要讓戲劇不只是60分鐘的演出，更是一場幼兒的海洋融入式快樂學習經驗。