農曆春節連假長達10天，飼主們多已規畫好出國或返鄉行程，北市動保處提醒，飼主安置寵物時務必慎選合法寵物寄養業者，並為寵物備妥常用藥品，及查好緊急就診動物醫院資訊。北市動保處動物救援隊長林庭君則說，抓到非法寵物旅館會依照《動物保護法》開罰，最高處300萬元罰鍰。

動保處表示，連假安排寵物寄養前需要注意三件事，首先，確認業者是否有合格的特定寵物業許可證，再來，要與業者簽訂書面契約，最後，寵物一定要注射晶片做好寵物登記，並定期施打狂犬病疫苗。

林庭君指出，目前北市有逾100間合法寵物旅館，每年至少去檢查一次，若有民眾檢舉也會派人去查，若抓到非法寵物旅館，會依照《動物保護法》第22條第一項裁罰，以狗跟貓的繁殖買賣跟寄養為主，並依照違規次數跟查獲數量，處10萬元以上到300萬元的罰鍰。

動保處也說，飼主可至動保處官網最新消息查詢「台北市111年特定寵物業評鑑成果」，選擇適合的寵物旅館，並先詢問業者提供的寵物照顧服務內容及收費是否符合需求，保障自己及寵物權益，到其他縣市遊玩，如有寄養寵物需求，則可至行政院農委會建置的「特定寵物業管理系統」查詢合法寵物業者名單。

動保處呼籲，寵物寄養不只要照料寵物的飲食清潔，飼養環境、監視錄影設備、消防安全、提供寄養契約書已是基本配備，如有生病的動物需照顧，務必先與獸醫師約定看診，並備妥藥品或住院，民眾若發現有人非法提供寵物寄養服務，請通報24小時動物保護專線1959，杜絕非法行為。