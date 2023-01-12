2023新春好去處 壽山動物園REOPEN！

2022年一直給民眾許多驚喜、「不想放過你」的高雄，2023又有新打卡熱點！尤其，重新妝點的壽山動物園及輕軌沿線的亞灣區，更是不容錯過。新年走春出遊趣，除歡迎來壽山動物園看好久不見的動物明星們爭相賣萌外，也可搭配好玩卡來趟高雄漫遊輕旅行！

打造友善動物、適合親子共遊的動物園

新壽山動物園歷經1年多整建，去年12月以全新風貌與大家見面，採無視覺屏障下觀察動物，利用各式各樣隱形圍籬或是屏障來減少動物與遊客間的視覺隔離，除增進遊客與展示動物間的連結外，也提升觀賞效果。

另外，透過1座輕巧的高架長廊穿梭園區，以平緩坡道搭配無障礙電梯，漫步林蔭間感受陽光灑落神級美景，遊客可從上往下欣賞動物的棲息行為，減少遊客直視並降低干擾動物的觀賞方式，是全新遊園體驗。

「友善動物區」以在自然中習性較為溫馴或已被馴化的野生動物做為展示，藉由這些動物易親近人的特性，讓遊客對於動物有更直接且親切的體驗認知，並藉此教育民眾如何友善地與動物相處。「兒童牧場區」則提供餵食體驗，依據動物每日所需攝食量提供遊客固定餵食份數，進而增加親子旅遊樂趣與生命教育意義。

其中，動物照護方面，新引進的水豚，安排與羊駝、迷你驢等多種草食動物混養；如黑熊有窩在樹上的習性，便在黑熊山屋打造了讓黑熊可攀爬的棲架，還附帶浴缸讓黑熊在夏天可以泡澡降溫，戶外棲地則擴大分為3個獨立區域，讓園區內4隻黑熊波比、黑皮、平平及瑪莉得以同時放展，也不會互相干擾，提供給明星動物們更多的自由空間與玩樂設施。

最受小朋友喜愛的「親水廣場」也一定要造訪，將過往的潛池改造成大峽谷風的旱地湧泉、動物叢林、迷霧之囪、潮汐之池等4大主題，有超好玩的噴泉、像煙囪的水霧，小朋友還可以在清涼的水池打水仗。

動物明星黑熊波比。(圖／高雄市政府觀光局)

輕軌串聯舊港新灣 觀光購物一次滿足

值得一提的是，壽山動物園也特別邀請插畫家 Croter 洪添賢將「新動物園運動」3大主軸彩繪在高雄輕軌、56號公車車身，讓可愛的動物插畫穿梭在城市之間，一同期待走入嶄新、充滿現代設計感的壽山動物園。

同時，高市觀光局也整合輕軌沿線資源推出「打狗逛逛旅遊套票」，以交通全餐方式結合高雄MeNGo-48小時方案（捷運、輕軌、渡輪2次、市區公車、公路客運、YouBike2.0）與21項熱門景點優惠及活動體驗。

開通後48小時內享交通無限次搭乘，輕鬆暢遊高雄。其中左營中外餅舖百年製餅、義大世界皇家劇院、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗津貝殼館、駁二全日展、哈瑪星台灣鐵道館模型展及小火車等，憑QR code就可快速通關。

漫步空中長廊感受園區林蔭之美。(圖／高雄市政府觀光局)

此外，還可體驗金棧遊港、愛河太陽能船、租用新宇自行車、SKMPARK鈴鹿賽道樂園遊具（4選3），也能憑卡享有台鋁、SKMPARK、義大、棧貳庫、鈴鹿樂園、特色伴手禮店、觀光工廠等優惠，吃喝玩樂一次滿足。

旅遊資訊

▲入入 Zoo Zoo Shop

提供遊園車購票、輕食和特色商品，「入入」位於動物園入口，迎接您的到來。

▲白舍 White House

於林蔭間的一抹白，就像落入壽山動物園裡的一朵小白雲，「白舍」提供了各式各樣的精選伴手禮及紀念品。

▲啵得廚房 Bird Kitchen

鳥園旁的戶外餐飲區，可以在大自然環繞下享受美食，不過要小心獼猴喔！

▲壽山動物園

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

電話：(07)521-5187

營業時間：周二至周日 9:00-17:00，周一休園

官網：https://zoo.kcg.gov.tw/

(高雄市政府觀光局廣告)