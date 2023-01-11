苗栗縣長鍾東錦11日上午會勘苗124乙線6K至7K處路段拓寬工程。（謝明俊攝）

苗栗縣苗124乙線6K至7K處路段路幅窄小並且彎道多，縣府擬案拓寬。（謝明俊攝）

苗栗縣苗124乙線6K至7K處路段土地公廟旁路段路幅窄小且為彎道，經常發生事故。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦會勘苗124乙線6K至7K處路段拓寬案，與地主研商解決方案。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦會勘苗124乙線6K至7K處路段拓寬案，多名縣議員及南庄鄉長羅春蓮到場研商。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉苗124乙線是南庄老街對外最重要的觀光要道，全長7.8公里的路段，大多數已屬12米以上道路，僅剩6K至7K間路段因故尚未拓寬，苗栗縣長鍾東錦競選時曾答應南庄鄉親當選後要立即推動拓寬工作，11日上午，率領工程處到場會勘，有鄉親提議改線以高架橋截彎取直，但工程費勢將大幅增加，鍾東錦當場裁示工務處盡速做出評估報告，以決定解決方案。

南庄鄉是苗栗縣2個觀光慢城之一，觀光產業是當地最重要的經濟支柱，過去南庄對外連絡道路全靠苗124線，因沿線地形限制，路幅狹窄，無法拓寬。因此，才開闢苗124乙線，由三灣鄉的下員林至南庄鄉桂竹林，共長7．869公里，目前全線大部分路段都已是12米以上路寬，僅剩6K至7K間不到1公里處，因有私人土地問題，並未拓寬路幅，只有8米寬。其中，土地公廟前路段，為90度的急轉彎兼為下坡路段，該處經常發生車禍事故，所以鄉民早有提議希望能拓寬改善路幅視野。

苗栗縣長鍾東錦在參選時，就向鄉親應允當選縣長後，一定第1時間就推動該路段拓寬工程，11日，鍾東鍾率領工務處長古明弘等官員到場會勘，現場就有鄉親建議是由6K處就沿中港溪河床旁空地，以高架橋方式截彎取直，直通7K處，鍾東錦與當地縣議員徐功凡、陳永賢、楊文昌等多人立即現勘討論。

據古明弘在簡報中指出，如果以原有路線拓寬，預估總經費約為7千800萬元可完成，並且工程款已獲得公路總局同意撥款，另外，還包括450萬元土地徵收費用。鍾東錦則表示，他個人也支持高架橋截彎取直方式，來一勞永逸地解決這段路段交通安全問題。但因現場經營造專家粗估經費可能高達3、4億元，已大幅超出工程預算，並且另有土地徵收問題須待克服，鍾東錦當場指示古明弘將2案評估報告盡快做出，再向鄉親簡報決定採取何種方案。