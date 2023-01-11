宋逸民協會與小甜甜事件持續延燒，宋逸民今（11日）發出千字文反擊，文中直指小甜甜說謊欺騙大家，對此，宋逸民友人透露，目前他已經沒有退路了，更驚爆似乎有意請辭牧師解散協會。

根據《三立新聞網》報導，宋逸民友人表示他先前就想將一切真相公開，不過礙於教會與其他教友們希望他可以保持沉默，所以才遲遲未發聲，但沒想到事件竟越鬧越大，他才逼不得已在今天發文澄清，而且就如文中所說的「被搞到身敗名裂」，更透露他萌生「請辭牧師甚至是解散教會」的念頭。

接著，友人不捨地表示，近期因為輿論壓力，宋逸民夫妻幾乎足不出戶，宋逸民更因此免疫系統失調全身起疹子，連帶女兒也受到影響在學校遭到霸凌，如今宋逸民一口氣公開所有內幕，也是給自己與家人一個交代「反正事已至此，不管大家還是會怎麼罵他？起碼他公開事實後，可以問心無愧」。

事實上，宋逸民在今（11日）發出的千字文中，除了澄清與還原事實外，也指稱小甜甜向大家說謊，而此文一出，引發網友兩派熱議「各說各話，建議把所有簡訊物證都公怖才能水落石出」、「小甜甜真的好可怕，心機超深的」、「我比較相信這篇文章說的」、「從頭到尾都是別人的錯」、「洗白文越洗越黑」、「歹戲拖棚」。