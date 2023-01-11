台南市官田區多處農地，近來出現鴨子異常暴增的情形。（李文珍提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區多處農地，近來出現鴨子異常暴增的情形，前陣子農民發現一夜之間剛插秧的秧苗都被拔除、吃掉，請人加裝攝影機「深入調查」，才確定「凶手」。「從來沒見過這麽多鴨子…」當地稻農說，以前偶爾會冒出1、2隻，但最近放眼望去「整片攏是」，推測可能跟一期作休耕或沿海光電板增加，導致鴨子的棲地面積縮小，結果全部擠到剩餘的水田。

久旱未雨，南部水情嚴峻，嘉南地區今年一期作被迫休耕，但停灌補償往往落入地主手中，而不是實耕者，官田區有些農民為了生計，還是會找鄰近水源來耕作；孰料，最近剛種植下去的秧苗，很多都鴨子被吃掉，整塊田這邊禿一塊、那邊缺一角，農民補植完，一下子又被鴨子吃掉，大嘆「真無奈」。

官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，剛開始還不相信，直到熟識的農民也跟他們巡守員反映，才留意這個怪現象，因為白天民眾會到處走動，所以鴨子通常都趁著夜晚、人煙少時出來覓食，之前他們在田間架設攝影機，隨便一個鏡頭都能拍到5隻以上的鴨子，數量很驚人。

李文珍提到，大家猜測可能跟沿海地區增加很多光電板，占去大片溼地面積，使得鴨子都跑到官田區；還有一說則是，今年很多田區因一期停水、休耕，少數有水的農田就成了這群鴨子的聚集之所，令農民始料未及，不曉得怎麼辦，很傷腦筋。