被視為農地工廠指標案的彰化水五金園區政策環評案今天通過環評大會！為了協助農地工廠合法化，經濟部日前修正工廠管理輔導法，提及「群聚地區優先採新訂都市計畫或開發產業園區規劃處理」，彰化縣政府因而提出彰化水五金園區政策環評案，今天順利通過環評大會。

彰化縣政府表示，頂番婆從光復後發展五金產業，至今已成為全台重要的水五金產業聚落，但設備工廠的土地有80％為非都市土地的一般農業區，所造成的汙染也對當地農作、生活環造成相當衝擊，因此擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫。

彰化縣政府說，劃設產業用地延續既有產業動能，並供鄰近地區現況未登記工廠入，解決農業用地違規問題，擴大輔導未登記工廠合法使用的效益，透過建構完善隔離與汙水系統的共融生產環境，設置汙水處理、隔離綠帶等公共設施，降低對周邊農業及居住環境的汙染影響。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭說，本計畫為為解決農地工廠問題，但卻沒看到提供未登記工廠遷移誘因或強制手段，如果沒有這些措施，很難想像有工廠會進去園區內。

環評委員朱信表示，產業園區面積達785公頃，一旦全數開發勢必會有相當可關的廢棄物產生，應考慮劃設環保用地。

環評大會最後要求開發單位應考慮劃設環保用地後，通過政策環評案。