王柏傑飾演追查家族滅門血案的犀利記者。（Disney＋提供）

由王柏傑、李銘忠領銜演出的 Disney＋ 原創影集《台灣犯罪故事》今（11）日上線單元二〈生死困局〉，更有徐亨、鄭志偉、陳家逵、張再興、林敬倫等實力派演員同台飆戲。王柏傑回憶，有場重頭戲他怎樣都哭不出來，全靠李銘忠的一個擁抱，讓他當場爆哭。而李銘忠最後有一場戲，他準備超久，不料到現場後導演洪子烜竟翻盤大改劇本，讓李銘忠直呼：「導演是不是想搞我！」

王柏傑飾演一名追查家族滅門血案的犀利記者「李博勝」，深入監獄探訪死刑犯李銘忠，並在相互鬥智下將滅門血案的真相公諸於世，兩人之間的對戲充滿激烈火花。李銘忠表示自己飾演的死刑犯「沈昌戎」，原本已放棄所有、漫無目標地等待行刑，因為王柏傑的出現讓他有了贖罪的機會，兩人更在港片式的回憶場景中回顧過往，運鏡充滿導演洪子烜的個人風格。

而在〈生死困局〉中讓導演洪子烜相當驚豔的王柏傑回憶，他有一場重頭戲因為已經氣力用盡，怎麼樣也哭不出來，李銘忠看到便跑過來抱著王柏傑道歉：「對不起是我演不好，我害你一直重來。」聽到這句話王柏傑當下便情緒崩潰、瞬間大哭出來，導演也趁機開拍錄下爆哭的這一刻，王柏傑和李銘忠也瞬間從相互攻防的對手化身為CP感十足的好兄弟！王柏傑也對李銘忠深情喊話：「銘忠哥我愛你，如果不是你，我無法想像我怎麼有辦法完成這部戲！」

〈生死困局〉中除了王柏傑和李銘忠的對手戲充滿情緒張力，另外還有徐亨、鄭志偉、陳家逵、張再興等一票實力派演員助陣，尤其是飾演李銘忠獄友的資深演員徐亨，平常私下相當嚴肅，一上戲就讓李銘忠哭笑不得：「徐亨大哥每次表演台詞都跟劇本不一樣，但也激發我很多即興演出，我憋笑憋得很辛苦。」

而李銘忠談及自己從容赴死的戲，事前他做功課都是以灑脫的心態去準備角色，不料到現場後，導演洪子烜竟希望他能詮釋出行刑前的害怕，讓李銘忠趕緊重新準備，他也開玩笑地直呼：「導演是不是想搞我！」

《台灣犯罪故事》單元二〈生死困局〉11日上線Disney＋。