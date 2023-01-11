烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已撤銷前議員梅維楚克（Viktor Medvedchuk）的公民身分。梅維楚克一度被視為俄羅斯領導人蒲亭在基輔的最大盟友，被控犯有叛國罪。

法新社報導，澤倫斯基在每日講話中說，去年9月在換囚中移交給俄羅斯的前烏克蘭議員梅維楚克，和其他3人一同被撤銷了公民身分。

澤倫斯基說，根據憲法與烏克蘭安全和國家移民服務部門準備的資料，「我決定終止4人的公民身分」。

他說，對「選擇不為烏克蘭人民服務，而是為來到烏克蘭的凶手服務」的人，這樣做相當適切。他還警告說，這不會是「最後一次做出此類決定」。

烏克蘭9月交給俄羅斯50多名囚犯、換回215名被俘的烏克蘭士兵，梅維楚克就是當時交給俄羅斯的囚犯之一。那是自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄烏最大的一次換囚。

梅維楚克去年在俄羅斯入侵時逃脫軟禁，但沒多久就在4月被烏克蘭特種部隊逮捕。

這位超級富有、曾被稱為烏克蘭政壇「黑暗王子」的權力掮客，曾試圖從俄羅斯吞併的克里米亞竊取天然資源，並將烏克蘭的軍事機密交給莫斯科，因此被控叛國罪。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120111