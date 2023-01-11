高雄市左營戶政事務所11日配合高雄榮民總醫院免費健檢方案前往祥和山莊關懷當地居民，除了協助祥和山莊榮民及眷屬健康檢查及戶政相關法令諮詢，也特別在歲末年終之際，熬煮暖胃湯品給老人家品嘗並贈送小禮物，向大家拜早年。

祥和山莊是國防部早期興建的眷舍，安頓隨國民政府遷台的老兵，原屬海軍單身退員宿舍，他們大多孤身在台，後期因體恤年邁老兵需要有人陪伴，祥和山莊才開放親屬同住，方便照顧他們的生活起居。

左營戶政事務所主任許鳳蘭表示，針對超高齡社區有必要依居民的實際需求適時提供協助，包括戶籍登記、資料申請及法令諮詢等項目，讓行動不便的長輩們免於奔波，這次他們也特地熬煮暖胃湯品給長輩品嚐，並贈送實用小禮物給每位長輩。

祥和里里長劉德文表示，他擔任里長已經20年，每年都送走許多長輩，山莊老兵已逐漸凋零，他至今仍會完成老者遺願，陸續帶著他們的骨灰返鄉與父母合葬，他特別感謝戶政事務所長期協助尋親，也提供必要的法令諮詢及文件核發。

許鳳蘭指出，社會快速高齡化，市府因應人口老化速度制定多項老人福利政策，提供應有的經濟安全、醫療保障、生活照護支援等網絡，忙碌的子女可善用社會資源，分擔照護重擔並獲得喘息空間；她也鼓勵初老的退休族群加入志願服務團體、公益團體、進修學習。