搶攻2023年旅宿商機，坐擁四鐵共構地利優勢的台北六福萬怡酒店，一口氣推出多套全年適用的主題住房專案，專案主打三大面向，包含搭配六福萬怡週邊景點、活動的「FUN Bears、隨心樂悠遊、天際漫遊101」住房專案，以粵亮廣式料理、大廳酒吧、敘日全日餐廳的招牌特色料理設計的「舒鴨好眠、牛肉麵大賞、一泊二食美味假期」住房專案，以及為攜帶寵物旅遊推出的「毛孩FUN風趣」住房專案，除餐廳及貝兒絲樂園時逢除夕至初五不適用，其餘皆可於春節期間入住，滿足全方位的消費族群與過年走春需求。

六福萬怡「FUN Bears、隨心樂悠遊、天際漫遊101」住房，主打住房搭配門票，鎖定「北上旅遊」欣賞台北獨有景點或展覽表演的民眾，結合飯店鄰近特色景點活動設計門票專案，首推「FUN Bears親子住房專案」售價5,199元起，一泊一食再獨家搭配貝兒絲樂園全台八館使用門票，針對3人小家庭，房間再提供免費加一床服務，讓大人及孩童均能享有舒適的睡眠。

春節北上走春的消費者可選擇「隨心樂悠遊住房專案」及「天際漫遊101住房專案」售價均為4,799元起，雙人一泊一食再搭配台北特景或展覽，包含台北流行音樂中心的年度特展《想你到月球｜張雨生特展》兩張門票、喜樂時代影城兩張電影票、台北101觀景台兩張門票三選一，熱愛音樂的消費者千萬不可錯過北流的張雨生特展，藉由一場漫步太空的體驗，跟著太空人張雨生穿越時光，了解其用一生譜成的音樂奇幻旅程，活動展期將於2月28日結束，民眾可趁過年來場不同的太空走春行。

六福萬怡也針對寵不離身，想帶著毛小孩一同出遊的消費者獻上「毛孩FUN風趣住房專案」，雙人一泊一食可攜帶一隻體重20公斤以下之犬貓入住，售價6,280元起，房內提供齊全寵物套件含毛孩睡墊、餐碗、水碗、（限貓房）貓砂盆與最大亮點，超豐富的毛孩迎賓禮，從鮮食餐包、主食罐頭、顆粒寵糧、天然小零食到沐浴旅行組與玩具均免費送給住客，另外還可於住房期間免費預訂雙人下午茶野餐外帶餐點乙份，內含煙燻鴨胸柑橘沙拉、松露炸薯條、美式培根牛肉漢堡、經典總匯三明治、精緻蛋糕與飲品，還有特製的寵物鮮蔬雞肉餐讓毛小孩一齊享用。

此外凡入住「毛孩FUN風趣」住房專案的住客，可享2021年MIFA莫斯科國際攝影獎，及被譽為歐洲最大攝影比賽法國Px3攝影獎自然類組銅獎的三牲工作室，寵物攝影指定方案7折優惠，其攝影師擅長捕捉犬貓神韻，強調以大量的空間留白，凸顯每隻動物獨有神情姿態。

瞄準只想住好、睡飽享受美食純度假的消費者，六福萬怡設計推出結合酒店內三間餐廳的招牌特色料理設計的住房專案，除了搭配雙人住房與早餐外，還可另外享有一餐特色美饌。搭配粵亮廣式料理的「舒鴨好眠住房專案」售價5,499元起，可於住宿期間至粵亮品嚐人氣料理創意靚皮烤鴨二吃，第一吃以片皮鴨肉搭獨家餅皮，佐蜂蜜果香金桔醬、手作慢推甜麵醬，肥美肉質搭配創意創新醬汁，滿足多變挑剔味覺。第二吃還有經典熱菜五選一，有蘿蔓桂花炒鴨鬆、川椒鴨脯回鍋肉、菜脯絲瓜鴨架粥等五款菜色任選。

結合大廳酒吧得獎料理的「牛肉麵大賞住房專案」售價4,599元起，則獻上「2022臺北市牛肉麵國際大賞」紅燒組銅牌的「豐融紅燒牛肋麵」，特選口感軟嫩、油脂豐富的美國牛肋條，先煎至外表金黃逼出牛肉香氣，再加入秘製香料和獨家醬料一同炒製，以文火慢煨出醬香濃郁的牛肋條，另結合由蔬果、牛骨、牛肋排、老母雞與香料一起熬煮而成、甘甜回味的湯底，將兩者融合精燉出醇厚風味的紅燒牛肋湯，肉味四溢帶點微辛香，牛肋條嘗起來鹹香入味，層次相當豐富。

熱愛自助百匯料理的消費者，可選擇「一泊二食美味假期住房專案」售價5,499元起，敘日全日餐廳致力於每季推出全新異國佳餚，滿足消費者的口腹之慾，全新一季主題將帶領大家品嚐經典法式美味，從鄉村料理「普羅旺斯烤春雞、法式雜菜煲還有洛林鹹派」，到巴黎高級餐廳才有的「紅酒燉牛舌」、「皇家鴨肝香筍蒸蛋佐馬德拉酒松露醬汁」，還有法國馳名菜「法式香草焗田螺」與主廚結合在地高粱研製的「高粱酒馬賽海鮮湯」等，不需要出國，這一季在敘日全日餐廳通通都吃的到，同時還可以享用無限量供應的歐式冷盤、現切肋眼牛排，與盡情暢飲柏克金啤酒。