女星小甜甜揭發遭老公家暴，卻遭教會成員宋逸民及白家綺夫婦阻攔驗傷，雙方各執一詞，關係似乎瀕臨絕裂，對此，知名經紀人孫德榮表示看不下去，除了揚言要挺身而出保護小甜甜之外，更強調要導正網友顛倒是非的觀念。

孫德榮表示小甜甜選擇還原真相，勇敢面對難堪的家庭醜聞，讓他感到相當心疼，未料卻有許多人反倒支持家暴者，而非力挺需要保護的受害人，接著將砲火對準宋先生，怒斥：「怎麼會有吃軟飯的人還義正言辭說自己老婆不是，我實在看不下去，你的生活開銷現在是誰在幫你負責，她為了你的面子從來沒有告訴大家，你們的年紀差距，她不再保護你嗎」，心疼小甜甜遭抹黑的他，更撂下狠話：「我寧願不睡覺到處糾正心態不正的酸民，顛倒是非的錯誤觀念」。

孫德榮怒斥宋先生不斷保護自己的無知。（圖／孫德榮臉書）

孫德榮眼見小甜甜遭酸民指控而心力交瘁，讓身為長輩的他決定跳出來發聲，藉此減低小甜甜的心理負擔，更透露想辦一場對質大會，讓彼此當面把話說清楚講明白，而不是靠著媒體放話，接著強調：「現在不是小甜甜不放手，而是教會及宋先生不斷保護自己的無知，很不負責任到處傷害小甜甜，難道這就是教會為了保持自己形象，寧願犧牲被害人」。

稍早，宋逸民於臉書發文，表示已經被「傷得體無完膚，名譽全毁」，加上面對誤解和謾罵如排山倒海而來，才決定把真相說出來，更爆料小甜甜私下以欺騙方式，對丈夫進行法律訴訟，對此，小甜甜透過經紀人表示已經有太多謠言及不實資訊，一切就給司法處理，未來不再做任何發言，更強調：「這整件事情的起頭，不是我們挑起的」。

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