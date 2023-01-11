雲林縣長張麗善（右三）表示，現場抽驗結果都符合規定，現在採買很方便，準備年貨適量購買，不要一次買太多。（周麗蘭攝）

雲林縣衛生局、消防局針對大賣場、商場、市場、餐廳，做消防安全、食品衛生檢查，其中年菜、年貨有6件不合格；消防局去年對全縣八大行業、賣場、商場、市場消防安檢，有55家次不合格。縣長張麗善今（11日）帶隊到斗南大潤發視察，她也提醒民眾現在採買很方便，準備年貨適量購買，不要一次買太多。

農曆年節將至，雲林縣長張麗善今率領消防局、衛生局、建設處等單位，到大賣場進行聯合稽查，針對消防安全設備、防火避難逃生設施、建築物防火區規畫、等要求業者提高檢查標準，確保民眾購物時的安全。

衛生局長曾春美表示，自去年11月底即啟動春節複合式專案，動員稽查人員到食品製造販售地點及年菜餐廳進行抽樣檢驗，總共稽查42家次，4家有部分缺失，責命限期改正，經複查後均與規定相符。

衛生局並抽驗99件食品，其中1件高級甜柿檢出農藥殘留、1件素食鳳梨糕檢出可食用防腐劑但業者忘標示，供應商來源均外縣市，移請所轄縣市衛生局處辦。

消防局長林文山表示，去年針對縣轄商場、市場、超級市場、百貨商場檢查579家次，不合格數為55家次，均開立限期改善通知單要求立即改善。他呼籲業者，應定期維護消防設備及避難設施，提供民眾安全無虞購物環境。

張麗善表示，現場抽驗結果都符合規定，現在採買很方便，準備年貨適量購買，不要一次買太多，採買時注意包裝破損有異味、顏色太鮮豔、來源不明的都不要買，散裝食品要留意品名、原產地、及產品效期。