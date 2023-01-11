鍾東錦跟長輩們問候。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦11日參加苗栗市戊山園苗縣社區安養護中心圍爐活動，並頒贈13家老人福利機構春節加菜金，慰勞工作人員在春節期間仍須堅守崗位服務長輩的辛勞，同時讓住在機構內的長者們感受到年節的喜氣，歡度農曆新年。

住在機構內的長輩因日常生活需要專業人員協助照顧，機構的工作人員也須堅守崗位，持續陪伴照顧，年節期間皆無法返家與家人團圓，縣府每年春節前都會致贈老人福利機構住民及工作人員春節加菜金，讓他們感受到社會的關懷與溫馨。

前兩年疫情嚴峻，因防疫考量，避免人員進入機構，僅能在縣府辦理致贈加菜金活動，目前疫情較為緩和，所以改在機構辦理，今天藉由戊山園苗栗縣社區老人安養護中心辦理圍爐活動，邀請13家老人福利機構代表相聚戊山園，頒贈各機構約1千位住民及工作人員每人2百元，約計20萬元春節加菜金，同時陪長者圍爐，讓長輩們感受到年節的快樂氣氛，開心過農曆新年。

鍾東錦表示，苗縣老年人口已佔總人口數18.3％，有關老人福利是社福工作重要一環，感謝老人福利機構工作人員在春節假期仍須堅守崗位，持續照顧服務長輩們所付出的辛勞，在疫情尚未全面結束前，仍請機構確實做好防疫措施，守護長輩的健康，如有需要協助的地方，衛生局與長照管理中心都會全力以赴協助解決。

13家長照機構：戊山園苗栗縣社區安養護中心、苑裡社區老人養護中心、海青老人養護中心、聖亞社區養護中心、聖庭老人長期照顧中心、清暉老人養護中心、誠意老人長期照顧中心、慈愛老人長期照顧中心、杏安老人長期照顧中心、嘉原老人長期照顧中心、頭份老人養護中心、邦群老人長期照顧中心、振群老人長期照顧中心。