俄羅斯唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）正在進行漫長的整修

俄羅斯唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）正在整修，但據烏克蘭國防部說，它的情況糟到連靠自身動力都無法前進。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，儘管「庫茲涅佐夫海軍上將」號裝備了反艦和防空飛彈系統，但自從2017年起就在乾塢整修，好再延壽10—15年。然而，意外，火災和貪瀆不斷，使整修過程一波三折。

烏克蘭國防部9日說，在北德文斯克茲維茲多奇卡（JSC Zvyozdochka）船廠接受修整的「庫茲涅佐夫海軍上將」號正處於「緊急狀態」。據說它原本要移往另一座船塢，但就在準備移動時，卻發現無法靠自身動力航行。

基輔說，俄方雖動用好幾艘拖船，但由於狀況太糟，也不可能動得了它。修船專家警告，目前它的狀況不容下水，因為它可能翻覆並沉沒。此外，烏克蘭並指出，潛水小組發現，第3層甲板下的金屬結構已鏽蝕，裡面滿是泥水，使從艦內檢視的作業變得更複雜。

Admiral Kuznetsov has been last at sea in October 2017. Since its return from Syria, it has been undergoing lengthy repairs at a wharf in Murmansk, marred by regular incidents. It is supposed to be returned to the navy in 2024:https://t.co/wWiP0H8Gw5 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) January 9, 2023

基輔說，參與整修的團隊正設法卸責，而俄羅斯海軍指揮官因修船廠沒在期限內完成任務，罰了管理階層15億盧布（約6.5億台幣）。「庫茲涅佐夫海軍上將」號命途多舛，它在西北部莫曼斯克（Murmansk）區歷經4年多的大修，去年稍早才移到臨時新修建的乾塢，年底就又發生火災。儘管船廠說，航母既未受損，也沒有人員傷亡。不過，社群媒體瘋傳，火勢延燒面積約達65平方英尺（約6平方公尺），據應急部門消息人士告訴俄羅斯國營塔斯（TASS）新聞社，當時有20人必須撤離。