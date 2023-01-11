黃重諺提供

蔡英文總統日前拍板義務役延長為一年，總統府副祕書長黃重諺今天透露，兵役延長制度前後修改了56個版本，為的就是要在第一次跟國民說明的時候，就能讓國人知道兵役改革是對的。

針對義務役延長一年，黃重諺今天接受媒體人王時齊《齊有此理》節目專訪時，曝光一張蔡英文在總統官邸，蹲在地上和國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方等人討論的照片表示，拍這張照片時已經討論到第40多個版本，顯示蔡英文對於該議題的重視。

黃重諺說，相關制度前後修改了56個版本，總統在意的是，長期以來常備、後備體系的任務不是那麼明確，在恢復14天教召之前，很多人都覺得是去戰鬥營，認為這一塊應該要有系統的調整。

至於把義務役恢復成1年役期，黃重諺表示， 過去幾年討論下來，覺得義務役4個月的訓練是明顯不夠，也就因為這樣，希望朝這方向做調整跟改革。這個決定和國家安全相關，並不是單純從選票來考量，而是這個決定對國家有利，這就要跟國人去溝通。

他還透露，討論到20多個版本時，蔡還告訴與會者「我國慶的講稿改了50幾版」，意思就是希望能再三琢磨，在當前國際環境與社會氣氛中，對於給國民的訊息都要非常認真且嚴肅的看待。「更重要的是改革內容本身，戰力強化目標能否達成」。