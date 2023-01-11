嘉義市福添福社會福利基金會期關懷弱勢、做公益進入第14年，今年基於疫情未辦圍爐餐會，選擇主動出擊，以紅包、禮品「親送到家」方式送暖，今基金會舉辦「助你幸福．送愛到家」活動起手式，表示將由基金會同仁親自將約100萬元新年紅包、福袋伴手禮1500分，分送給雲嘉地區弱勢家庭及團體，總計過年捐助金額超過300萬元。
今福添福基金會董事長陳素月、福添福創辦人陳盈助親自出席「助你幸福．送愛到家」活動，現場致贈紅包給多個捐助團體、單位，嘉義市長黃敏惠、嘉義市議會議長陳姿妏等貴賓受邀出席，會中並特別表揚2位扶助戶代表。
王女士單親扶養2名女兒，自小兩個女兒學業表現就十分優秀，且多才多藝，福添福基會2015年開始在倆姐妹就學需求上給予長期協助，7年多來陪伴她們一步一腳印成長茁壯，長女正在國立清華大學就讀，小女兒今年也錄取清華，今陳素月、黃敏惠特別予以表揚和祝福。
另一位扶助戶代表鄧女士是大陸籍新住民，與任職工廠保全的丈夫育有兩女，長女就讀嘉義女中，課業成績名列前茅，次女為唐寶寶仍積極向學，2年前丈夫車禍過世，鄧女士母代父職，堅忍扛下家庭照顧與經濟重擔，亦不忘留意兩名女兒品格培養與敦促用心向學，今陳素月送上紅包及福袋伴手禮，肯定弱勢家庭為翻轉人生的種種努力。
陳素月說，基金會14年來，透過專業社工服務，提供每一個遭遇困境家庭及時的協助，陪伴他們度過難關，也期盼他們能自立自強，勇往直前的面對生命中各項挑戰。
黃敏惠感謝福添福基金會在陳素月、陳盈助以及董監事、志工們的用心與努力，每年在歲末年終的時刻，陪伴弱勢家庭及團體，即使受新冠肺炎影響，不改初衷，仍提供100萬元紅包與福袋伴手，讓這個社會都能因為大家的相互幫助、相互關懷，變得更溫暖、更美好。
陳姿妏指基金會堅持14年行善送暖是非常不容易的事，至今已幫助難以計數的家庭，相信受助的孩子未來也會用一己之力回饋社會，這是最好社會教育典範，感謝基金會讓嘉義市更有溫度、更有人情味。
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