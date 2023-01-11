嘉義市福添福社會福利基金會今舉辦「助你幸福．送愛到家」活動起手式，將由基金會同仁親自將約100萬元新年紅包、福袋伴手禮1500分，分送給雲嘉地區弱勢家庭及團體。（呂妍庭攝）

嘉義市福添福社會福利基金會期關懷弱勢、做公益進入第14年，今年基於疫情未辦圍爐餐會，選擇主動出擊，以紅包、禮品「親送到家」方式送暖，今基金會舉辦「助你幸福．送愛到家」活動起手式，表示將由基金會同仁親自將約100萬元新年紅包、福袋伴手禮1500分，分送給雲嘉地區弱勢家庭及團體，總計過年捐助金額超過300萬元。

嘉義市福添福社會福利基金會今舉辦「助你幸福．送愛到家」活動起手式，將由基金會同仁親自將約100萬元新年紅包、福袋伴手禮1500分，分送給雲嘉地區弱勢家庭及團體。（呂妍庭攝）

今福添福基金會董事長陳素月、福添福創辦人陳盈助親自出席「助你幸福．送愛到家」活動，現場致贈紅包給多個捐助團體、單位，嘉義市長黃敏惠、嘉義市議會議長陳姿妏等貴賓受邀出席，會中並特別表揚2位扶助戶代表。

王女士單親扶養2名女兒，自小兩個女兒學業表現就十分優秀，且多才多藝，福添福基會2015年開始在倆姐妹就學需求上給予長期協助，7年多來陪伴她們一步一腳印成長茁壯，長女正在國立清華大學就讀，小女兒今年也錄取清華，今陳素月、黃敏惠特別予以表揚和祝福。

另一位扶助戶代表鄧女士是大陸籍新住民，與任職工廠保全的丈夫育有兩女，長女就讀嘉義女中，課業成績名列前茅，次女為唐寶寶仍積極向學，2年前丈夫車禍過世，鄧女士母代父職，堅忍扛下家庭照顧與經濟重擔，亦不忘留意兩名女兒品格培養與敦促用心向學，今陳素月送上紅包及福袋伴手禮，肯定弱勢家庭為翻轉人生的種種努力。

福添福基金會董事長陳素月與嘉義市長黃敏惠一同致贈團體過年紅包。（呂妍庭攝）

福添福基金會創辦人陳盈助與嘉義市議長陳姿妏一同致贈團體過年紅包。（呂妍庭攝）

陳素月說，基金會14年來，透過專業社工服務，提供每一個遭遇困境家庭及時的協助，陪伴他們度過難關，也期盼他們能自立自強，勇往直前的面對生命中各項挑戰。

黃敏惠感謝福添福基金會在陳素月、陳盈助以及董監事、志工們的用心與努力，每年在歲末年終的時刻，陪伴弱勢家庭及團體，即使受新冠肺炎影響，不改初衷，仍提供100萬元紅包與福袋伴手，讓這個社會都能因為大家的相互幫助、相互關懷，變得更溫暖、更美好。

陳姿妏指基金會堅持14年行善送暖是非常不容易的事，至今已幫助難以計數的家庭，相信受助的孩子未來也會用一己之力回饋社會，這是最好社會教育典範，感謝基金會讓嘉義市更有溫度、更有人情味。