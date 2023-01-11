台灣良食好土永續發展協會籌辦有機好好玩快閃活動，與童醫院合作辦理2天活動。（童綜合醫院提供）

台灣良食好土永續發展協會籌辦有機好好玩快閃活動，與童醫院合作辦理2天活動。（童綜合醫院提供）

農糧署技正董蓁贈送紀念品給童綜合醫院，由副院長吳肇鑫代表受贈。（童綜合醫院提供）

童綜合醫院為衛福部國民健康署認證的健康促進醫院，台灣良食好土永續發展協會籌辦有機好好玩快閃活動，與童醫院合作辦理2天活動，現場以生動有趣的話劇表演-有機小講堂，促使民眾了解有機是什麼，並認識有機農業種植與農產品購買如何辨別，另外更在話劇表演後加入有獎徵答，直接贈送有機蔬菜，讓民眾更有感。

有機好好玩快閃活動邀請農委會農糧署有機科技正董蓁、童綜合醫院副院長吳肇鑫到場支持並致詞。

董蓁表示，感謝童綜合醫院給予合作機會，農糧署希望推動有機農作物面積的增加，讓台灣的土地能夠健康，有機就是不用化學肥料與農藥，也不用基因改造的生物來栽種農作物，因此土地裡面的微生物或細菌等都有生長空間，才能夠讓土地永續，人類的健康也能維持永續。為了讓民眾能夠開心的學習到有機知識，所以發展出有機小講堂，讓大家能從表演說明中來了解認識有機。

吳肇鑫指出，醫院希望大家都能健康，所以持續推動健康促進各種活動，現代人在飲食方便越來越精緻美味，但怎麼樣吃才健康就很重要，並且也要讓土地環境都健康，院方也支持政府推動有機農業的政策，因此也很樂於與農糧署、良食好土永續發展協會一起合作，一起為台灣保存優質土地而努力。