流水席新娘事件近日吵得沸沸揚揚，掀起一股婚宴該辦流水席還是飯店宴客的討論，一名南部女網友表示，和老公都是南部人，20年前結婚就是辦流水席，結婚當天早早被趕去洞房，不知道喜宴後續，直到小叔結婚自己當了主家，終於知道流水席結束後要自己掃地、刷地、清理滿地廚餘，是主家惡夢的開始。

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，小叔的流水席喜宴結束後，主家要清掃街道、打包垃圾，用清潔劑刷洗街道，地上的垃圾包羅萬象，除了飲料、酒水空瓶，更多的是瓜子、蝦殼和廚餘，當時原PO懷孕6個月，老公叫她回房休息，但還來不及跑就被親戚塞一支掃把，老公則已走遠救不了她，只好邊忍著孕吐邊掃廚餘。

原PO表示，掃完後又被在廚房的婆婆叫過去「包菜尾」，婆婆得意洋洋說「這是廚師撒畢斯多煮給我們的，包起來等一下要給誰誰誰」，廚房也有幫忙打包的鄰居阿姨們，手腳很快，早把喜歡的菜尾偷偷放在自己手邊，期間還嘲笑原PO連打結都不會，笑她婆婆「妳怎麼教媳婦的」，害婆婆很羞愧。事後原PO問媽媽才知道，歸寧那天的喜宴，娘家媽媽也是這麼忙，大嘆「假如我下次結婚，決不再選流水席了a。」

文章貼出後，引起許多網友共鳴，「吃露天的辦桌，主家真的光掃地，洗地板，清垃圾，你會後悔不去餐廳辦」、「辦桌是真的蠻辛苦的，集結了親戚鄰居打掃，隔天起來路上都還有殘留一股酸臭味」、「我都打算叫女兒以後公證，雙方家庭吃飯就好」，但也有表示「現在都包場了，不必做這些了，付費有人做好好的」。