新北市立殯儀館被爆收賄！活化場席姓班長涉嫌與8名員工、殯儀館遺體冷藏室4名臨時人員長期收受殯葬業者紅包，讓遺體順利入塔火化，新北地檢署今指揮廉政署、刑大，兵分53路搜索，帶回25名公務員和廠商人員到案說明。

檢方指出，席男擔任新北市立火化場班長，與火化場8名員工，長期收受殯葬業者現金，對價交換，配合在特定時辰入塔安置，讓遺體優先火化，並安妥各項火化、撿骨等細節。

另外，新北市立殯儀館遺體冷藏室4名臨時人員，也長期收受殯葬業者現金，以此對價換取遺體順利進館，席男等13名公務員涉嫌違反貪汙治罪條例，另有12名殯葬業者違反公務員 不違背職務之行為交付賄賂罪。

據悉，火化場、殯儀館人員分別從2020年、2019年起長期收受殯葬業者紅包，每名公務員每次約收受數百元至上千元不等金額。另有遺體火化時，家屬發現遺體金牙不翼而飛，懷疑是殯儀館人員侵占拿走，不過目前檢警仍在釐清當中。

新北地檢署黑金專組檢察官李宗翰今指揮搜索板橋區53處地點，查扣現金、手機等物證，檢方強調，將積極偵辦本案，釐清犯罪情節，並查扣或追繳犯罪所得，維護公務員執行職務的廉潔性及杜絕不當之紅包文化。