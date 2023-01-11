《全明星運動會4》在日前播出冠軍賽，江宏傑帶領的紅隊，雖然累積最多獲勝獎盃，但最終以1分之差與總冠軍擦身而過，由錢薇娟的藍隊完成四連霸。第3季紅隊狀元徐謀俊，今（11日）出席八大「凹嗚狼人殺」年度總冠軍記者會，坦言對於賽果很難過，事後也有安慰江宏傑。

徐謀俊在冠軍賽當天有到場替學弟妹應援，事後也有傳訊安慰江宏傑，「看到小傑哭，我也很難過，最後沒贏真的好可惜，這次輸比我們上次輸還要難過」，言語中都是對江宏傑、學弟妹的不捨，他也形容本季冠軍賽比世界盃還緊張、刺激。

他說《全明星4》初期因為工作較忙，所以很少探班，後期則是常陪學弟妹練習，「我比較意外他們的躲避球會輸，因為他們練習時很厲害，可惜我那天看他們比完排球就要趕工作」，他當天雖然已離開現場，還是拜託現場朋友轉播賽事。

他說在最後一場「12碼足球賽」時，從朋友口中得知紅隊張家陞上場踢進足球，並順利拿下第一勝，就安心的錄製《娛樂百分百》，「我開錄前超開心，小賴還說要把我手機收起來。兩小時之後才知道輸了，瞬間開心不起來，但藍隊也有很多朋友」。

徐謀俊說雖然難過，但還是努力的壓抑情緒，唯一一次哽咽是《全明星3》在小巨蛋奪得MVP時，他說當時他因為左手無名指骨折，打巧固球時又敲到受傷部位，「我不敢跟隊友說，只有跟防護員要一卷膠布，把無名指跟中指纏在一起繼續比賽」，就怕隊友知道後會影響心情。

距離受傷已經一年，徐謀俊坦言已經沒辦法完全復原，「受傷的時候醫生說是要開刀，但覺得全明星只有一次...，而且現在也不會痛、對生活也沒有不方便」，感覺得出來他對《全明星》的熱愛及投入。