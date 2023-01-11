雲林縣台西鄉「崙豐部落多功能綜合活動中心」揭牌，社區長輩可就近享受長照資源、休閒健身。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉公所11日舉辦「崙豐部落多功能綜合活動中心」揭牌典禮，活動中心由衛福部前瞻基礎建設「整建長照衛福據點」補助近2000萬元，啟用後社區長輩可就近享受長照資源、休閒健身、聚會聯誼，不用舟車勞頓遠赴其他地區活動中心，落實福利社區化的願景。

「崙豐部落多功能綜合活動中心」新建案獲衛福部補助1919萬3000元，雲林縣政府編列107萬元，台西鄉公所動用台塑企業麥寮汽電公司促協金107萬，總計2133萬3000元，將提供日間照顧等相關長照服務，11日揭牌典禮由雲林縣政府社會處長林文志、台西鄉長李文來、縣議員吳蕙蘭、前立委張嘉郡等人共同主持。

林文志表示，雲林近年青壯年人口外流嚴重，已是全國老化第3高縣市，是名實相符的老人縣，縣府除積極設置長青食堂，亦配合中央推動前瞻計畫，目前共有160處長青食堂及163處社區照顧關懷據點，自2017年開始，共爭取衛生福利部「前瞻計畫-整建長照衛福據點」超過逾5億的補助經費。

林文志說，雲林縣城鄉差距大，縣府在推動各項照顧政策不遺餘力，根據統計，雲林長照服務涵蓋率不僅超越全國，也結合科技推出多元守護失智與獨居老人的穿戴設備與方案，包括血氧功能的定位手錶與非定位的防走失配件包，未來也會持續為雲林長輩爭取更多福利，照顧長輩的身心健康。

縣府指出，日後將持續爭取中央各項前瞻基礎建設計畫，加強推動長期照顧服務，透過布建長照資源，期待吸引更多單位投入雲林的照顧服務行列，以實際行動照顧縣民，讓雲林長輩更健康快樂，打造雲林縣成為溫暖安老的城市。