UP System總校長Hon .Danilo L. Concepcion榮譽博士頒授典禮於1月10日在高科大建工校區藝文中心舉行。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

菲律賓大學交響樂團9日訪問高雄科技大學，兩校聯合舉辦《友誼之聲》慈善公益音樂會，10日舉辦UP System總校長Hon. Danilo L. Concepcion榮譽博士頒授典禮。高科大希望透過音樂會療癒東南亞及菲律賓移工在台思鄉之情。

國立菲律賓大學是菲律賓最重要的高等學府；菲律賓大學交響樂團（UPSO）是由該校內專業音樂家們所組成的交響樂團，享有極高的評價及聲譽。

高科大校長楊慶煜表示，高科大除了鼓勵校內教職員學子們在各專業技術學科領域精進深耕學習，也在校園內營造濃厚藝術文化氛圍，優化校園的美學素養，以及培養科技與人文美感兼具的人才。

這場音樂會更以敦親睦鄰、慈善公益為初衷，邀請在台灣的東南亞菲籍移工感受到家鄉的溫暖和音樂，貴賓與高科大師生也一起參加這場音樂饗宴。

高科大共同教育學院院長楊碧藍說，該校5年來致力推動藝術文化教育。高科大共教院致力於通識課程之革新，培養學生擁有多元能力與創新思維的新視界，成為兼具專業知識與人文關懷。