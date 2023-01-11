大村鄉長賴志銘11日邀集律師等，舉辦鄉政說明會，說明鄉庫經費流向與剩餘金額。（大村鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣大村鄉因正新輪胎創辦人羅結及妻子羅黃葉去世，捐贈公所26億元遺產稅，成為彰化縣最富有的鄉。鄉民傳說去年鄉庫結餘還有14億元，期待發放春節禮金，新任鄉長賴志銘今天召開說明會，說明公所已於2022年底前發包之工程未付之款項，清算累積剩餘數約3億多元，且之前未編列2023禮金預算，未來鄉庫財源許可下，公所將以鄉民福利為優先考量。

大村鄉是葡萄的故鄉，因遺產稅一躍成為福利最好的鄉，人口也逆勢成長，除投入地方建設，生育津貼加發6000元、全鄉民投保50萬元保險、重陽節發放65歲以上2000元、80歲以上3000元，90歲以上6000元、百歲人瑞1萬元，2021年還發放振興經濟關懷李金每人2000元。多項福利，讓各鄉鎮市民都羨慕。

大村福利好，鄉民希望好上加好，快過年了，彰化市公所連續26年發放6000元長者春節紅包，不少大村鄉民也都指望再加發春節禮金，大村鄉公所，11日邀集律師等，舉辦鄉政說明會，並對於外傳遺產稅款項，說明截至目前剩餘的情形。大村鄉主任祕書陳東松指出，外傳前鄉長留給鄉庫14億元是真的，但是扣掉該付的工程款項等，就不到1／3了。

大村鄉長賴志銘說明，遺產稅自2011年入庫，2016年至2021年編列重大建設，包括興建納骨塔、購買土地開闢道路、開辦鄉民意外險、加碼育兒津貼、發放振興經濟關懷禮金等社會福利。目前公庫盈餘金額，經彙整統計其中10億2396萬為相關預算保留款，為公所已於2022年底前發包之工程未付之款項，因此清算2022年累積剩餘數約3億多元。

賴志銘指出未來規畫方向，提出行政服務便捷化、文化教育優質化、農村經濟產業化、社會福利社區化、交通建設安全化、環境保育永續化等服務方向和十大建設，包括簡政便民服務、發展精緻農業產銷、落實社會福利、增設休閒觀光設施、便利交通安全、解決農業資材、樂利經濟發展、活化公共設施、健全社教文化、永續社造經營。

賴志銘指出，鄉親關心，農曆春節是否發放振興經濟關懷禮金，因2023年度預算並未編列發放振興經濟關懷禮金預算，於農曆年前暫無法發放，待2023年若有其它未入帳之遺產稅或鄉庫財源許可下，公所將以鄉民福利為優先考量。