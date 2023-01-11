台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，重創民進黨形象，民進黨今提前召開廉政會，處理台南市議長邱莉莉、副議長林志展今晚7時北上出席廉政會，邱莉莉表示，他跟林志展會自請停權處份。

邱莉莉受訪，民進黨現在就是要團結，向大眾表示，「我們絕對沒有賄選，沒有參與暴力，也沒有任何利益交換，所以我跟林志展自請停權，靜待司法、黨中央的調查」。

廉政會原本18日召開廉政會，卻傳出突然提前召開，被問到是否與想在新任黨主席上任前「清理戰場」；廉政會主委邱駿彥受訪表示，因為這是社會關心矚目的案件，民進黨重視清廉的政黨，他們在三天前決定提前召開，通知當事人出席說明。

至於當事人已提出自請處份，邱駿彥說，廉政會不管當事人是否自請處份，他們會按照廉政條例繼續處理，對於當事人的的做法，廉政會尊重，但是廉政會既有程序，還是會繼續處理，因為攸關會不會牽涉檢調收押，一旦被收押就會依照廉政條例規定予以處理。