昇揚基金會11日捐贈865套年菜給苗栗家扶中心家扶家庭。（謝明俊攝）

昇揚基金會11日捐贈865套年菜給苗栗家扶中心家扶家庭。（謝明俊攝）

年節屆近，許多弱勢家庭無法吃個像樣的年夜飯，台中昇揚基金關懷協會關懷弱勢家庭，特別捐助年菜給苗栗家扶中心輔導家庭，菜色包括人蔘雞、佛跳牆等6菜1湯，共865套，11日上午，苗栗家扶中心特別邀請多個弱勢家庭到中心來接受這分溫暖關懷，為弱勢家庭雪中送「菜」。

在傳統習俗裡，談到過年總不免「團圓」、「圍爐」、「年夜飯」等，但對於苗栗家扶的家庭來說，準備豐盛的團圓飯卻不容易，來自台中市的昇揚基金關懷協會聽見了孩子們的心聲，決定捐贈865套6菜1湯的豐盛年菜，在農曆年前為所有的弱勢家庭雪中送「菜」。

昇揚基金關懷協會是在去年8月31日成立，是由昇揚獅子會成立2年後轉型，昇揚金屬公司創辦人張明吉、林麗君夫婦，長年致力於社會公益、關懷弱勢，有感於「一個人的力量很微薄、一群人的力量很強大」，相邀地方的愛心鄉紳創立昇揚基金關懷協會，讓更多志同道合的朋友一起加入行善的腳步。

昇揚基金關懷協會每年舉辦「希望童在計畫」關懷台中市大里地區國中小學經費在兩百萬元以上，以及大里區弱勢戶致贈寒冬物資。每年捐贈信望愛智能發展中心、希望家園，如國姓鄉長福村、信義鄉羅娜村、台東孩子的樹屋都有昇揚的身影。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，感謝昇揚基金會將公益行動擴展到苗栗縣，送愛到苗栗家扶，這次共計捐贈865套年菜，每套年菜包含「人參雞」、「佛跳牆」、「椒魚頭炊粉」、「龍蝦沙拉」、「火炒草蝦」、「酥炸魚卵」及「蒜味台式香腸」等6菜1湯，菜色豐富，多是家扶家庭平時捨不得買的高單價食材。

昇揚基金會11日捐贈865套年菜給苗栗家扶中心家扶家庭。（謝明俊攝）

11日上午的捐贈儀式在苗栗家扶中心舉行，邀請多個弱勢家庭到場受贈，由昇揚基金關懷協會創辦人張明吉夫婦、現任會長吳永富與會員們穿著廚師服，象徵「主廚送愛到家扶」，傳遞溫暖與關懷，由扶助家庭代表接受年菜。